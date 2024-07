Prečo je výber správneho matraca dôležitý?

Samozrejme, toto konštatovanie bližšie vysvetlíme a ukážeme, prečo je naozaj dôležité, aby ste si vyberali, na čom spíte. Nie je to vôbec jedno, pričom správna voľba vám vie významne pomôcť ako pri komforte, tak aj pri otázke zdravia.

Od matraca sa odvíja kvalita spánku

O tom, aký je spánok kľúčový pre zdravie, existuje nespočet štúdií i poznatkov. Minimálne 7-9 hodín spánku denne je základom pre imunitný systém, dostatok energie pre myseľ i telo počas dňa, i pre prevenciu pred zraneniami u športovcov. Kvalitu spánku ovplyvňuje veľa faktorov, a jedným z nich je práve to, na čom spíme. Rozhodujúci je matrac, a jeho rozmery, tvrdosť či materiál. Každému sedí niečo iné, na prvom mieste však musí byť kvalita, pohodlie i prospešné efekty pre zdravie. Typickým príkladom sú v tomto smere napríklad ortopedické matrace pre ľudí, ktorých trápia problémy s chrbticou.

Venujte výberu pozornosť i čas

Kúpa matracu, to naozaj nie je návšteva potravín, kde sa rozhodujete v rádoch sekúnd. Toto rozhodnutie si treba precízne zvážiť, prípadne si matrac vyskúšať. Čo sa týka rozmerov tam je to pomerne jasné. Pri tuhosti už to je náročnejšie. Ľudom s menšou telesnou hmotnosťou vyhovujú mäkšie matrace, tým s vyššou zase tvrdšie. Kľúčová je však téma materiálu. Veľmi obľúbenou a v podstate univerzálnou voľbou je penový matrac. Je ľahký, dostupný, dobre odvetráva vlhkosť, vydrží. Sú tu však aj špecifické potreby, ako napríklad spomenuté ortopedické matrace, ktoré ocenia ľudia, pre ktorých je správna poloha počas spánku ešte podstatnejšia vzhľadom na zdravotné limitácie.

Poslúži vám roky

Výber je dôležitý aj preto, že ak sa správne trafíte, budete mať pokoj na niekoľko rokov dopredu. Ak nájdete ten správny ´match´ (zhodu) medzi vami a matracom, máte vyhrané. Nebudete musieť do tejto oblasti znovu investovať a čas, ktorý ste venovali precíznemu výberu, sa vám vráti v podobe kvality, dĺžky i komfortu vášho spánku, čo môže mať priaznivý vplyv na celé vaše fungovanie v osobnom i pracovnom živote.