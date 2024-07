Svet musí vyvíjať tlak na Rusov, aby prišli k rokovaciemu stolu, vyhlásil Zelenskyj

19.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že svet by mal vyvíjať tlak na Rusko, aby prišlo k rokovaciemu stolu a prediskutovalo koniec vojny . Zelenskyj to povedal v rozhovore pre britskú spravodajskú televíziu BBC.Ukrajinský líder povedal, že celý svet musí vyvíjať tlak na Rusko, aby ho presvedčilo, aby si sadlo na rokovania a zvážilo možnosť ukončenia vojny.„Neznamená to, že všetky územia získame späť silou. Myslím si, že sila diplomacie môže pomôcť.“ Zelenskyj dodal, že Rusko oslabené na bojisku postaví Ukrajinu do silnejšej pozície pri rokovacom stole.„Myslím si, že vyvíjaním tlaku na Rusko je možné dohodnúť sa na diplomatickom urovnaní.“Zelenskyj sa vyjadril aj k očakávanému načasovaniu svojej rezignácie z funkcie prezidenta: „Nie dovtedy, kým sa neskončí vojna.“