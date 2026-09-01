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Prečo moderné kuchyne opúšťajú lesk? Matné povrchy sú novým trendom
Pri zariaďovaní kuchyne dnes nerozhoduje len dizajn. Čoraz väčší dôraz sa kladie aj na praktickosť a jednoduchú údržbu. Kuchyňa je miestom, ktoré používame každý deň, a preto si ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Pri zariaďovaní kuchyne dnes nerozhoduje len dizajn. Čoraz väčší dôraz sa kladie aj na praktickosť a jednoduchú údržbu.
Kuchyňa je miestom, ktoré používame každý deň, a preto si získavajú obľubu materiály, ktoré si aj pri bežnom používaní zachovajú čistý a upravený vzhľad. Práve preto sa do popredia dostávajú matné povrchy, ktoré postupne nahrádzajú tradičné lesklé vyhotovenia.
Každodenné varenie so sebou prináša množstvo drobných dotykov, či pri presúvaní hrncov, nastavovaní výkonu alebo tieraní pracovnej plochy. Na lesklých povrchoch zostávajú odtlačky prstov, šmuhy aj odlesky viditeľné takmer okamžite. Matné materiály ich dokážu výrazne potlačiť, vďaka čomu kuchyňa pôsobí upravene aj počas prípravy jedla a nevyžaduje neustále leštenie.
Trend matných materiálov už dávno neplatí len pre kuchynské skrinky či pracovné dosky. Objavuje sa aj na spotrebičoch, kde okrem elegantného vzhľadu prináša aj praktické výhody. Vďaka menším odleskom, menej viditeľným odtlačkom prstov a vyššej odolnosti voči každodennému používaniu predstavujú matné povrchy spojenie estetiky a funkčnosti, ktoré si nachádza miesto v čoraz väčšom počte domácností. Pri výbere spotrebičov tak už nerozhoduje iba výkon, ale aj to, ako budú vyzerať po mesiacoch či rokoch každodenného používania.
Varná doska patrí medzi najviac namáhané časti každej kuchyne. Denne na nej presúvame hrnce a panvice, čistíme ju a vystavujeme vysokým teplotám. Aj preto sa oplatí zamerať nielen na jej funkcie, ale aj na kvalitu použitého materiálu. Moderné matné sklá sú odolnejšie voči drobným škrabancom a pomáhajú zachovať elegantný vzhľad spotrebiča aj pri intenzívnom používaní.
Na tento trend reaguje aj spoločnosť MORA s novou indukčnou varnou doskou MORA VDIMS 67H C PureMatt, ktorá dokazuje, že moderný dizajn môže byť zároveň praktický aj odolný. Na prvý pohľad zaujme elegantným matným sklom, ktoré dodáva kuchyni čistý a nadčasový vzhľad. Matný povrch zároveň odráža až o 80 % menej svetla než bežné lesklé sklo, čím výrazne obmedzuje nepríjemné odlesky a vytvára jemný, prémiový efekt.
K praktickým výhodám patrí aj jednoduchšia údržba. Na matnom povrchu sú odtlačky prstov aj drobné nečistoty menej viditeľné, takže si varná doska dlhšie zachová čistý a upravený vzhľad aj pri každodennom používaní. Navyše je matné sklo až päťkrát odolnejšie proti poškriabaniu, vďaka čomu zostáva krásne aj po rokoch intenzívneho používania. Elegantný vzhľad dopĺňajú brúsené hrany, ktoré umožňujú jednoduchú montáž aj do roviny s pracovnou doskou.
Okrem dizajnu ponúka MORA VDIMS 67H C PureMatt aj funkcie, ktoré spríjemňujú každodenné varenie. Štyri indukčné varné zóny dopĺňa funkcia SuperBoost, ktorá krátkodobo zvýši výkon a výrazne skráti čas potrebný na ohrev. Funkcia ConnectZone jedným dotykom prepojí dve ľavé varné zóny do jednej veľkej varnej plochy, ideálnej pre veľké panvice a hrnce, alebo ju môžete využiť na súčasné varenie vo viacerých menších nádobách. O presné načasovanie sa postará Timer a kuchynská minútka TimeMinutes, zatiaľ čo funkcia Pause umožní varenie kedykoľvek na chvíľu prerušiť a následne pokračovať s pôvodným nastavením. Samozrejmosťou je aj detská poistka, ktorá zabraňuje nechcenému zapnutiu varnej dosky a zvyšuje bezpečnosť pri používaní v domácnosti.
Viac informácií na www.mora.sk, cena je 399.00 €.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prečo moderné kuchyne opúšťajú lesk? Matné povrchy sú novým trendom © SITA Všetky práva vyhradené.
Kuchyňa je miestom, ktoré používame každý deň, a preto si získavajú obľubu materiály, ktoré si aj pri bežnom používaní zachovajú čistý a upravený vzhľad. Práve preto sa do popredia dostávajú matné povrchy, ktoré postupne nahrádzajú tradičné lesklé vyhotovenia.
Menej odtlačkov, menej upratovania
Každodenné varenie so sebou prináša množstvo drobných dotykov, či pri presúvaní hrncov, nastavovaní výkonu alebo tieraní pracovnej plochy. Na lesklých povrchoch zostávajú odtlačky prstov, šmuhy aj odlesky viditeľné takmer okamžite. Matné materiály ich dokážu výrazne potlačiť, vďaka čomu kuchyňa pôsobí upravene aj počas prípravy jedla a nevyžaduje neustále leštenie.
Matné povrchy dobýjajú moderné interiéry
Trend matných materiálov už dávno neplatí len pre kuchynské skrinky či pracovné dosky. Objavuje sa aj na spotrebičoch, kde okrem elegantného vzhľadu prináša aj praktické výhody. Vďaka menším odleskom, menej viditeľným odtlačkom prstov a vyššej odolnosti voči každodennému používaniu predstavujú matné povrchy spojenie estetiky a funkčnosti, ktoré si nachádza miesto v čoraz väčšom počte domácností. Pri výbere spotrebičov tak už nerozhoduje iba výkon, ale aj to, ako budú vyzerať po mesiacoch či rokoch každodenného používania.
Povrch, ktorý niečo vydrží
Varná doska patrí medzi najviac namáhané časti každej kuchyne. Denne na nej presúvame hrnce a panvice, čistíme ju a vystavujeme vysokým teplotám. Aj preto sa oplatí zamerať nielen na jej funkcie, ale aj na kvalitu použitého materiálu. Moderné matné sklá sú odolnejšie voči drobným škrabancom a pomáhajú zachovať elegantný vzhľad spotrebiča aj pri intenzívnom používaní.
Spojenie moderného vzhľadu a odolnosti
Na tento trend reaguje aj spoločnosť MORA s novou indukčnou varnou doskou MORA VDIMS 67H C PureMatt, ktorá dokazuje, že moderný dizajn môže byť zároveň praktický aj odolný. Na prvý pohľad zaujme elegantným matným sklom, ktoré dodáva kuchyni čistý a nadčasový vzhľad. Matný povrch zároveň odráža až o 80 % menej svetla než bežné lesklé sklo, čím výrazne obmedzuje nepríjemné odlesky a vytvára jemný, prémiový efekt.
K praktickým výhodám patrí aj jednoduchšia údržba. Na matnom povrchu sú odtlačky prstov aj drobné nečistoty menej viditeľné, takže si varná doska dlhšie zachová čistý a upravený vzhľad aj pri každodennom používaní. Navyše je matné sklo až päťkrát odolnejšie proti poškriabaniu, vďaka čomu zostáva krásne aj po rokoch intenzívneho používania. Elegantný vzhľad dopĺňajú brúsené hrany, ktoré umožňujú jednoduchú montáž aj do roviny s pracovnou doskou.
Okrem dizajnu ponúka MORA VDIMS 67H C PureMatt aj funkcie, ktoré spríjemňujú každodenné varenie. Štyri indukčné varné zóny dopĺňa funkcia SuperBoost, ktorá krátkodobo zvýši výkon a výrazne skráti čas potrebný na ohrev. Funkcia ConnectZone jedným dotykom prepojí dve ľavé varné zóny do jednej veľkej varnej plochy, ideálnej pre veľké panvice a hrnce, alebo ju môžete využiť na súčasné varenie vo viacerých menších nádobách. O presné načasovanie sa postará Timer a kuchynská minútka TimeMinutes, zatiaľ čo funkcia Pause umožní varenie kedykoľvek na chvíľu prerušiť a následne pokračovať s pôvodným nastavením. Samozrejmosťou je aj detská poistka, ktorá zabraňuje nechcenému zapnutiu varnej dosky a zvyšuje bezpečnosť pri používaní v domácnosti.
Viac informácií na www.mora.sk, cena je 399.00 €.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prečo moderné kuchyne opúšťajú lesk? Matné povrchy sú novým trendom © SITA Všetky práva vyhradené.
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