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01. septembra 2026
Bez dostatku obrany proti balistickým raketám začala Ukrajina „loviť“ ruské odpaľovacie zariadenia
Tagy: Balistické rakety ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt systémy protivzdušnej obrany Vojna na Ukrajine
Ukrajina sa snaží útokom predchádzať priamo pri zdroji, kľúčovým problémom však zostáva rýchle získanie presných údajov o pohybe mobilných systémov Iskander. Ukrajina začala cielene útočiť na ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajina sa snaží útokom predchádzať priamo pri zdroji, kľúčovým problémom však zostáva rýchle získanie presných údajov o pohybe mobilných systémov Iskander.
Ukrajina začala cielene útočiť na ruské odpaľovacie zariadenia balistických rakiet Iskander, keďže jej možnosti zostreľovať samotné rakety zostávajú obmedzené. Prezident Volodymyr Zelenskyj 22. augusta oznámil, že ukrajinská armáda po prvý raz zasiahla odpaľovacie zariadenie Iskander neďaleko ukrajinských hraníc. Podľa neho ide o súčasť operácií, ktorých cieľom je zabrániť Rusku uskutočňovať rozsiahle raketové útoky.
Ako uvádza web Kyiv Independent, balistické rakety predstavujú pre ukrajinskú protivzdušnú obranu jeden z najvážnejších problémov. Spomedzi západných systémov dodaných Ukrajine sa proti nim ako spoľahlivý osvedčil predovšetkým americký Patriot, Kyjev však dlhodobo zápasí s nedostatkom týchto záchytných striel. Rusko medzitým zvýšilo výrobu balistických rakiet. Zelenskyj tvrdí, že Moskva ich môže vyrábať približne 1 300 ročne a v zásobách ich má viac ako 600.
Ruské mobilné systémy Iskander-M pri útokoch na Kyjev a strednú Ukrajinu zvyčajne operujú z Kurskej a Brianskej oblasti. Ich vyhľadávanie si vyžaduje kombináciu satelitných snímok, údajov radarov včasného varovania, ľudských zdrojov a informácií z otvorených zdrojov. Analýza satelitných záberov môže odhaliť logistické centrá, budovanie pozícií či stopy vozidiel smerujúcich k miestam odpálenia. Údaje radarov partnerov Ukrajiny zároveň pomáhajú lokalizovať rakety po štarte a umožňujú vyhlasovať letecké poplachy.
Podľa bývalého dôstojníka ukrajinského letectva a odborníka na letectvo Anatolija Chrapčynského však zostávajú dve zásadné prekážky. „Problémom je nedostatok zbraní, ktoré by sa dali použiť počas časového okna príležitosti,“ uviedol. Druhým problémom je podľa neho nedostatok kvalitných spravodajských údajov poskytujúcich presné súradnice odpaľovacích zariadení v reálnom čase. Mobilné Iskandery sa totiž pri príprave útoku snažia vyhnúť satelitnému sledovaniu a na jednom mieste zostávajú iba krátko.
Ukrajina by proti nim mohla použiť útočné drony stredného a dlhého doletu, napríklad domáce Ram-2X a FP-2. Ich nevýhodou je však nižšia rýchlosť v porovnaní s raketami a problémy s komunikáciou a navigáciou v prostredí intenzívneho ruského rušenia. Terminály Starlink namontované na dronoch by umožnili prenos obrazu v reálnom čase a rýchlejšie odhalenie i napadnutie odpaľovacích zariadení. Používanie Starlinku pri útokoch na území Ruska však Ukrajina za bežných okolností nemá povolené.
Ďalšou možnosťou sú rakety odpaľované z lietadiel alebo vlastné balistické zbrane. Ukrajina síce disponuje americkými raketami ATACMS, ich zásoby sú však obmedzené a útoky na ciele v Rusku naďalej vyžadujú súhlas Spojených štátov. Dve ukrajinské zbrojárske spoločnosti sa podľa dostupných informácií približujú k výrobe vlastných balistických rakiet. Spoločnosť Fire Point oznámila vývoj rakiet s doletom 200 a 855 kilometrov a Ukrajina počas leta uskutočnila prvé úspešné skúšky domácich balistických rakiet. Ich praktická bojová využiteľnosť a budúci rozsah výroby však zatiaľ zostávajú neisté.
Rusko zároveň podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky začalo používať novú verziu Iskander-1000 s doletom približne 550 kilometrov, ktorá umožňuje odpaľovať rakety z väčšej vzdialenosti od ukrajinských hraníc. Chrapčynskyj napriek tomu tvrdí, že už samotná hrozba útokov na odpaľovacie zariadenia môže narúšať ruské operácie. „Máme úspešné prípady narušenia masových útokov, keď sa nepriateľ pokúsil uskutočniť rozsiahly útok, ale naše kroky viedli k tomu, že musel svoje odpaľovacie zariadenia stiahnuť,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Bez dostatku obrany proti balistickým raketám začala Ukrajina „loviť“ ruské odpaľovacie zariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina začala cielene útočiť na ruské odpaľovacie zariadenia balistických rakiet Iskander, keďže jej možnosti zostreľovať samotné rakety zostávajú obmedzené. Prezident Volodymyr Zelenskyj 22. augusta oznámil, že ukrajinská armáda po prvý raz zasiahla odpaľovacie zariadenie Iskander neďaleko ukrajinských hraníc. Podľa neho ide o súčasť operácií, ktorých cieľom je zabrániť Rusku uskutočňovať rozsiahle raketové útoky.
Ako uvádza web Kyiv Independent, balistické rakety predstavujú pre ukrajinskú protivzdušnú obranu jeden z najvážnejších problémov. Spomedzi západných systémov dodaných Ukrajine sa proti nim ako spoľahlivý osvedčil predovšetkým americký Patriot, Kyjev však dlhodobo zápasí s nedostatkom týchto záchytných striel. Rusko medzitým zvýšilo výrobu balistických rakiet. Zelenskyj tvrdí, že Moskva ich môže vyrábať približne 1 300 ročne a v zásobách ich má viac ako 600.
Ruské mobilné systémy Iskander-M pri útokoch na Kyjev a strednú Ukrajinu zvyčajne operujú z Kurskej a Brianskej oblasti. Ich vyhľadávanie si vyžaduje kombináciu satelitných snímok, údajov radarov včasného varovania, ľudských zdrojov a informácií z otvorených zdrojov. Analýza satelitných záberov môže odhaliť logistické centrá, budovanie pozícií či stopy vozidiel smerujúcich k miestam odpálenia. Údaje radarov partnerov Ukrajiny zároveň pomáhajú lokalizovať rakety po štarte a umožňujú vyhlasovať letecké poplachy.
Podľa bývalého dôstojníka ukrajinského letectva a odborníka na letectvo Anatolija Chrapčynského však zostávajú dve zásadné prekážky. „Problémom je nedostatok zbraní, ktoré by sa dali použiť počas časového okna príležitosti,“ uviedol. Druhým problémom je podľa neho nedostatok kvalitných spravodajských údajov poskytujúcich presné súradnice odpaľovacích zariadení v reálnom čase. Mobilné Iskandery sa totiž pri príprave útoku snažia vyhnúť satelitnému sledovaniu a na jednom mieste zostávajú iba krátko.
Ukrajina by proti nim mohla použiť útočné drony stredného a dlhého doletu, napríklad domáce Ram-2X a FP-2. Ich nevýhodou je však nižšia rýchlosť v porovnaní s raketami a problémy s komunikáciou a navigáciou v prostredí intenzívneho ruského rušenia. Terminály Starlink namontované na dronoch by umožnili prenos obrazu v reálnom čase a rýchlejšie odhalenie i napadnutie odpaľovacích zariadení. Používanie Starlinku pri útokoch na území Ruska však Ukrajina za bežných okolností nemá povolené.
Ďalšou možnosťou sú rakety odpaľované z lietadiel alebo vlastné balistické zbrane. Ukrajina síce disponuje americkými raketami ATACMS, ich zásoby sú však obmedzené a útoky na ciele v Rusku naďalej vyžadujú súhlas Spojených štátov. Dve ukrajinské zbrojárske spoločnosti sa podľa dostupných informácií približujú k výrobe vlastných balistických rakiet. Spoločnosť Fire Point oznámila vývoj rakiet s doletom 200 a 855 kilometrov a Ukrajina počas leta uskutočnila prvé úspešné skúšky domácich balistických rakiet. Ich praktická bojová využiteľnosť a budúci rozsah výroby však zatiaľ zostávajú neisté.
Rusko zároveň podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky začalo používať novú verziu Iskander-1000 s doletom približne 550 kilometrov, ktorá umožňuje odpaľovať rakety z väčšej vzdialenosti od ukrajinských hraníc. Chrapčynskyj napriek tomu tvrdí, že už samotná hrozba útokov na odpaľovacie zariadenia môže narúšať ruské operácie. „Máme úspešné prípady narušenia masových útokov, keď sa nepriateľ pokúsil uskutočniť rozsiahly útok, ale naše kroky viedli k tomu, že musel svoje odpaľovacie zariadenia stiahnuť,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Bez dostatku obrany proti balistickým raketám začala Ukrajina „loviť“ ruské odpaľovacie zariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Balistické rakety ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt systémy protivzdušnej obrany Vojna na Ukrajine
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