Prečo niečo nejde? Samsung sa rozhodol zmeniť 22 zažitých pravidiel mobilov

1. Nové smartfóny vyzerajú všetky rovnako

2. Smartfóny už nie sú kompaktné

3. Smartfóny nepotrebujú 5G

4. Batérie majú malú výdrž

5. Nabíjanie smartfónu trvá dlho

6. Smartfóny nemajú dostatočný výkon na hranie hier

7. Na úpravu videí smartfón nestačí

8. Smartfóny majú problémy so zabezpečením

9. Užívateľské rozhranie je veľmi komplikované

10. Multitasking na smartfónoch nefunguje dobre

11. Na vodoodolnosť sa nemožno spoliehať

Viete, že...



… si do zabezpečenej zložky môžete bezstarostne uložiť svoje osobné dáta a fotografie? Dostanete sa do nej odtlačkom prsta. Dokonca si samotnú zložku môžete schovať, aby nevzbudzovala pozornosť.



… séria Galaxy S22 na prednej aj zadnej strane exkluzívne využíva vylepšené vystužené sklo Corning Gorilla Glass Victus+? Žiadne iné konkurenčné modely Victus+ ešte neponúkajú.



… séria Galaxy S22 ponúka v smartfóne grafiku, ktorá na trhu ešte nikdy nebola? Grafický adaptér od AMD je postavený na technológii RDNA2 a pýši sa aj podporou Ray Tracingu!



12. Dotykové pero nie je potrebné

13. Displej sa ľahko poškriabe

14. Na priamom slnku na displeji nič nevidno

15. Zoom na fotoaparáte je nepoužiteľný

16. Kamera umožňuje iba jeden záber

17. Nočné fotografie sú rozmazané

18. Predný fotoaparát je nekvalitný

19. Nie je možné natočiť stabilné video bez statívu

20. Na videu zhotovenom v šere nič nevidno

21. Cena prevyšuje výkon

22. Prejsť na nový smartfón je zložité

22.2.2022 (Webnoviny.sk) -Počuli ste už, že smartfóny nič nevydržia, zle fotia v noci alebo ich treba až príliš dlho nabíjať? A čo prepojenie s ďalšími zariadenia? Hovorí sa, že to zatiaľ nie je príliš pohodlné a zmysluplné? Tieto dogmy jednoducho vyvracia trojica smartfónov série Galaxy S22, ktorá prináša nový "epický štandard".Smartfóny série Samsung Galaxy S22 zámerne porušujú hneď 22 pravidiel:Tiež vám novodobé smartfóny pripadajú ako nudné placky bez štipky invencie? Tak to ste ešte nevideli štýlové Galaxy S22 a Galaxy S22+ , ktoré dizajnom a farbami zaujmú už na prvý pohľad. Galaxy S22 Ultra navyše pridáva dvakrát zakrivený displej a hranatejšie tvary, ktoré rozhodne nesplynú so sivým priemerom. Fotomodul zadnej strany Ultry si s inými modelmi len tak nepomýlite.Trend neustále sa zväčšujúcich smartfónov je neprehliadnuteľný. Zvlášť tie najvýkonnejšie modely majú ku kompaktnosti ďaleko. Z tohto trendu však vybočuje základný Galaxy S22, ktorý je jedným z najkompaktnejších top modelov na trhu. Oproti minuloročnému Galaxy S21 je navyše o niečo nižší, užší a nepatrne štíhlejší. A takto atraktívne BMI má len veľmi málo smartfónov na trhu.Siete piatej generácie umožňujú oveľa rýchlejšie dátové prenosy s minimálnou latenciou, čo v praxi využijete napríklad pri sťahovaní súborov alebo pri hraní online hier na smartfóne. 5G už navyše nie je len prázdny technologický symbol, ale technológia, ktorú môžete využiť aj na niekoľkých miestach na Slovensku. Navyše ju môžete brať aj ako investíciu do budúcnosti. 5G siete totiž nebudú ubúdať, ale len a len pribúdať. A to nielen u nás, ale na celom svete. Je dobré pripraviť sa vopred.Batérie smartfónov sú limitované vnútornou skladbou komponentov, takže na akumulátor často nezostane dosť priestoru. To však neplatí o novinkách série S22, ktoré dostali batérie so zaujímavými kapacitami doplnené viacerými vychytávkami, ktoré šetria spotrebu batérie – od úsporného procesoru cez adaptívnu obnovovaciu frekvenciu displeja až po umelú inteligenciu. Galaxy S22 s 3 700 mAh batériou s vami vydrží na príjme celý deň. Galaxy S22+ (4 500 mAh) a Galaxy S22 Ultra (5 000 mAh) s vami strávia náročný pracovný deň a ešte im niečo zostane aj na ten ďalší. Obzvlášť v prípade Ultry stojí za zmienku, že stylus S Pen nijako neubral batérii, ktorá má stále viac ako veľkorysú kapacitu, a to bez výraznejšieho zásahu do hrúbky smartfónu.V sérii Galaxy S22 sa môžete spoľahnúť až na 45 W dobíjanie, ktoré smartfónu veľmi rýchlo dodá "šťavu" potrebnú na ďalšie fungovanie. Pri Galaxy S22+ dobijete polovicu batérie zhruba za 20 minút, Galaxy S22 Ultra bude z nuly na päťdesiatich percentách za pol hodiny.Priemerné smartfóny na kvalitné hranie skutočne nestačia. Pri sérii Galaxy S22 sa však môžete na hry vrhnúť všetkými desiatimi. Tieto smartfóny sú totiž vyzbrojené najmodernejším 4nm procesorom a grafikou, ktorá využíva architektúru RDNA2 od AMD, teda rovnakú, ktorú AMD nasadzuje aj do notebookov. Inými slovami, grafický výkon Galaxy S22 na trhu prakticky nemá obdobu. Nič graficky výkonnejšie v smartfónoch ešte nebolo!To už dávno neplatí. Za šikovnými editormi nemusia stáť len zvučné mená, to hlavné, čo vás zaujíma, sú funkcie. Aj na smartfóne alebo tablete môžete popustiť uzdu svojej kreativite a upraviť videá podľa svojich potrieb. A to buď v základnom editore od Samsungu, alebo v Adobe Lightroom. Áno, aj tentoraz sa zíde dotykové pero S Pen z Galaxy S22 Ultra.Bezpečnosť dát na Androide, to je možno trochu problém... Galaxy S22 vás však nenechá "v štichu". Aj tentoraz sa môže oprieť o zabezpečenú platformu Knox, ktorá filtruje hrozby a chráni smartfóny už na hardvérovej úrovni. Pokiaľ systém zistí zásah do pamäte smartfónu, napríklad root, dokáže niektoré systémové aplikácie deaktivovať. Nie nadarmo získal Knox množstvo bezpečnostných certifikátov, takže môže byť nasadený aj vo firemnom a vládnom segmente.Grafická nadstavba One UI 4 od Samsungu je v sérii Galaxy S22 maximálne prehľadná. Upravíte si v nej všetko, od veľkostí prvkov užívateľského rozhrania, font, tapetu, ikony po farebnú schému. Všetko zakončuje prehľadné nastavenie s integrovaným vyhľadávaním. A ak by to pre vás aj tak bolo komplikované, vždy je tu ešte Jednoduchý režim so zjednodušeným layoutom a veľkými ikonami, ktoré len tak neprehliadnete.Áno, toto pravidlo je pravdivé. Multitasking nefunguje len dobre, funguje priam skvele! Teda len pri niektorých smartfónoch. Napríklad v sérii Galaxy S22 si môžete na veľkých displejoch zobraziť dve aplikácie naraz a súčasne ich ovládať či medzi nimi prepínať. Nemusíte sa obmedzovať iba jedným displejom, keď na ňom súčasne spustíte viac aplikácií. Vybrané z nich navyše môžete nechať neustále otvorené na pozadí, takže aj pri vyčistení pamäte zostanú stále spustené, aby ste ich mohli rýchlo načítať a pokračovať v práci.Pri sérii Galaxy S22 sa môžete spoľahnúť na certifikovanú odolnosť IP68, ktorá zaručuje, že smartfón vydrží 30 minút až jeden a pol metra pod vodnou hladinou. A to zaistí, že prípadný pád do vody či telefonovanie v daždi smartfónu nijako neuškodí. Pozor len na sladené nápoje, mydlovú alebo morskú vodu. Po styku s týmito kvapalinami treba smartfón čo najskôr opláchnuť vodou z vodovodu, aby nedošlo k poleptaniu ochranných membrán.... Samsung v sérii Galaxy S22 sľúbil štyri nové generácie Androidu a až päť rokov aktualizácií zabezpečenia? Vylepšená softvérová podpora sa navyše týka aj minuloročných top modelov sérií Galaxy S21 a skladačiek Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3…hovorí ten, kto ešte nikdy nedržal v ruke stylus S Pen. Stačí pár ťahov virtuálnym štetcom, perom alebo ceruzkou, a hneď bude jasné, čo vám celé roky chýbalo. S Pen je na trhu stále unikát. Veľký displej môžete využiť ako maliarske plátno, zošit alebo zápisník. Najviac sa vám bude páčiť prevod ručne písaného textu do digitálnej podoby. Na obyčajnú klávesnicu si už ani nespomeniete.Pokiaľ si na displej bežného smartfónu nedáte pozor, môže sa skutočne veľmi ľahko poškriabať. Samsungy série Galaxy S22 majú, našťastie, exkluzívne k dispozícii odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus+, ktoré zaručuje, že sa displeje len tak ľahko nepoškriabu. Aby toho nebolo málo, aj zadný matný kryt má rovnakú mieru ochrany ako krycie sklo displeja.Séria Galaxy S22 využíva displeje Dynamic AMOLED 2X, ktoré majú v automatickom režime svietivosť až 1 750 nitov, takže aj na priamom slnku v letnej páľave prečítate na displeji všetko bez akýchkoľvek problémov. Smartfón si pomáha aj funkciou Vision Booster, ktorá podľa okolitých svetelných podmienok upraví farebnú paletu tak, aby displej aj na priamom slnku naďalej žiaril pestrofarebnými odtieňmi.Priblížené snímky sú pri telefónoch nepoužiteľné preto, že vznikajú v podobe výrezov, teda digitálnou formou. Tam, kde obrazová informácia chýba, nastupuje približovanie fotiek na úkor kvality. Celá séria Galaxy S22 však ponúka teleobjektívy s 3× optickým priblížením. Ultra ponúkne dokonca druhý teleobjektív s 10× zoomom. Už nikdy sa nebudete musieť tlačiť s ostatnými, ale kvalitnú fotku zaobstaráte pekne z diaľky. U Ultry môžete navyše počítať až so 100× Space Zoomom, a to je na trhu stále dosť veľká rarita. Napríklad priblížené fotografie mesiaca sú, na mobil, bezkonkurenčné.Na jeden displej len jeden záber z kamery? To už dávno neplatí. V režime Pohľad režiséra môžete do jedného záberu dostať vašu tvár pomocou selfie kamerky aj scénu nasnímanú jedným zo zadných fotoaparátov. Medzi objektívmi môžete plynule prepínať. Záber zo selfie môže byť umiestnený v plávajúcom okne alebo môže vyplniť polovicu displeja. A na tej druhej môžete snímanú scénu napríklad opticky priblížiť. Režim Pohľad režiséra sa vám jednoducho prispôsobí.Vďaka zlučovaniu deviatich pixelov do jedného sa zo 108 Mpx snímača Galaxy S22 Ultra stane nočný lovec. Väčšie pixely znamenajú aj väčšiu mieru svetla dopadajúceho na snímač. Umelá inteligencia potom pomôže eliminovať šum a optická stabilizácia pridá svoju pomocnú ruku na to, aby fotografie neboli rozmazané. Vo finále sú výsledkom komplexnej spolupráce všetkých zainteresovaných strán podarené nočné fotografie, za ktoré sa rozhodne nemusíte hanbiť.Časy nekvalitných selfie fotoaparátov sú dávno preč. Séria Galaxy S22 dostala do výbavy priestrelové selfie kamerky, ktoré dokážu zaobstarať nielen skupinové selfie, ale aj podarené selfíčka v absolútnej tme. Na displeji sa zobrazí vysoko svietivý biely kruh, ktorý aj v úplnej tme dokáže vydarene vykresliť vaše selfie.Uznávame, že natočiť stabilné video bez statívu je skutočne problém. Pokiaľ sa ale môžete oprieť o optickú stabilizáciu doplnenú Superstabilným režimom, idú všetky obavy bokom. V tomto režime sa kombinuje obraz stabilizovaný na úrovni optiky s digitálnou stabilizáciou, ktorá sa uplatňuje pri zázname z ultraširokouhlého snímača. Vďaka tomu môžete pri behaní či pri jazde na kolieskových korčuliach natočiť dobre zastabilizované video aj bez statívu.Iste, v noci nie je svetla nazvyš, smartfóny série Galaxy S22 sa však dokážu s nepriaznivými svetelnými podmienkami popasovať po svojom. A to kombináciou hlavných fotoaparátov s výbornou svetelnosťou objektívov a asistenciou umelej inteligencie, ktorá má pri čipsete Exynos 2200 netušené možnosti.Že sú niektoré smartfóny predražené? To možno áno, ale pri Samsungu si zaplatíte presne za to, čo dostanete. 