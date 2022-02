Prezidentka ocenila prínos laureátov na cenu Dobré srdce, zároveň vyzvala na zlepšenie pracovných podmienok opatrovateliek

Laureáti z rôznych profesií

Lepšie podmienky pre opatrovateľov

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Práca víťazov Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce obsahuje okrem odbornosti a profesionality aj ľudskosť, láskavosť, vrúcnosť a súcit. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to vyhlásila v pondelok (21. februára) pri prijatí týchto laureátov.Ako priblížil jej hovorca Martin Strižinec , na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili laureáti ocenenia Dobré srdce v rôznych kategóriách - Pavel Kalina, Zdenka Majchrová, Katarína Čečotová, Pavol Vilček, Marta Kupcová, Barbara Štefanovičová, Soňa Vancáková, Jaroslav Živčák, Mária Čunderlíková , Ildikó Madarászová ako aj koordinátorka projektu a predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghannamová Prezidentka poukázala na to, že laureáti sú z rôznych profesií – opatrovateľ, sestra, odborný pracovník, fyzioterapeutka a aj z rôznych kútov Slovenska – od Bardejova až po Bratislavu, no všetkých ich spája to, že do starostlivosti o iných vkladajú svoje srdce. Zároveň zdôraznila, že ich ocenenie je zaslúžené aj z dvoch osobitných dôvodov.„Vaša práca je náročná vždy, uplynulé dva roky však boli z dôvodu pandémie ešte mnohonásobne ťažšie, nasadzovali ste svoje zdravie aj životy. Druhý dôvod je stále naliehavejší. Všetci vieme, že dlhodobá starostlivosť čelí nedostatku personálu a pretrvávajúcemu trendu odchodov opatrovateliek do zahraničia. Je preto nevyhnutné, aby sme opatrovateľskému sektoru zabezpečili priaznivé pracovné podmienky, prajnú spoločenskú atmosféru a v neposlednom rade dôstojné finančné ohodnotenie. Toto všetkým opatrovateľkám, odborným pracovníkom, sestrám a fyzioterapeutom dlžíme,“ podotkla a poprosila laureátov, aby pokračovali vo svojej službe.