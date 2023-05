Prečo sa oplatí investovať do reklamného kalendára

Prinášajú totiž množstvo výhod obom stranám, sú bežnou súčasťou každodenného aj pracovného života väčšiny ľudí, navyše investícia do nich nie je nákladná a efekt, ktorý prinášajú, za to rozhodne stojí.

Vaša reklama môže byť každý deň na očiach

Ako dosiahnuť, aby vašu reklamu denne videli zákazníci, ale nepôsobila zbytočne vtieravo? Predsa reklamným kalendárom! Snáď každý má v kancelárii na pracovnom stole kalendár, a mnohí aj v domácnosti či v čakárňach a na ďalších miestach. Nemusí to byť len stolný kalendár, obľúbené sú aj nástenné kalendáre zavesené na stenách.

Podstatné však je najmä to, že vaše logo, ale aj ukážky vašej práce či produkty a výstižné stručné informácie o vašom podnikaní sa tak môžu každý deň uchádzať o pozornosť ľudí a usídľovať v ich podvedomí. A to dokonca aj takých, ktorí váš kalendár budú obdivovať u vášho klienta, no doteraz vás nepoznali. Kalendárom máte možnosť osloviť aj úplne nových potenciálnych zákazníkov bez väčšej námahy.

Ak chcete vybudovať úspešnú značku a pracovať na jej imidži, podporovať firemnú značku prostredníctvom firemných kalendárov je rozumný krok. Ak niekomu takýto kalendár darujete, v drvivej väčšine prípadov nájde svoje využitie, pretože všetci si niekde značíme dôležité stretnutia, povinnosti a iné záležitosti, na ktoré nechceme zabudnúť.

Na čo dbať pri príprave úspešného reklamného kalendára?

Podporiť úspech vášho kalendára môžete aj tým, že si dáte na jeho príprave naozaj záležať. Kalendáre totiž často plnia aj estetickú funkciu a skrášľujú priestory, v ktorých pracujeme a pohybujeme sa. Zaujímavý, oku lahodiaci kalendár, ktorý má okrem praktickej funkcie aj niečo naviac, určite zožne úspechy.

Skĺbte estetické hľadisko s propagáciou vášho podnikania a vyšperkujte každú stranu do dokonalosti. Kvalitnými a pútavými profesionálnymi fotografiami, ktoré definujú vašu filozofiu alebo charakterizujú predmet vášho podnikania, doplnenými o fakty o vás a o tom, v čom sa odlišujete od konkurencie, prečo vám záleží na spokojnosti klientov, ukážete, že ste skutočný profesionál vo svojom odbore.

Kedy si dať vyrobiť vlastný kalendár?

Kalendáre najčastejšie darujeme zamestnancom, klientom a obchodným partnerom koncom roka, no ich výrobu by ste si nemali nechávať na poslednú chvíľu. Ak kalendár pripravíte v predstihu, máte možnosť si bez časového stresu v pokoji premyslieť, čo by malo byť obsahom kalendára, ako by mal vyzerať a ďalšie praktické detaily. Koncom roka bývajú tlačiarne často maximálne vyťažené a už nemusia mať k dispozícii všetky možnosti, ktoré by vám vyhovovali.

Nie je nič nezvyčajné objednávať vlastné reklamné kalendáre už koncom leta alebo začiatkom jesene. Prezrite si ponuku na https://justprint.sk/produkty/kalendare a vyberte si kalendár podľa vlastných predstáv, ktorý bude dokonale reprezentovať vaše podnikanie.

Zdroj obrázku: Maurice Yom / Shutterstock.com