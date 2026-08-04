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04. augusta 2026
Prečo sa ukrajinské drony zamerali na ruského internetového giganta Wildberries
Wildberries je najväčším internetovým obchodom v Rusku a podľa ruských médií sa podieľa až desiatimi percentami na celkovom maloobchodnom obrate krajiny. Ukrajina od polovice júla opakovane útočí na ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Wildberries je najväčším internetovým obchodom v Rusku a podľa ruských médií sa podieľa až desiatimi percentami na celkovom maloobchodnom obrate krajiny.
Ukrajina od polovice júla opakovane útočí na sklady spoločnosti Wildberries, najväčšieho internetového predajcu v Rusku. Kyjev tvrdí, že firma sa podieľa na logistike ruskej armády a jej sklady slúžia na uskladnenie komponentov pre drony či ďalšieho vojenského vybavenia. Spoločnosť aj Kremeľ tieto obvinenia odmietajú.
Prvé útoky zaznamenali 18. júla, keď drony zasiahli sklad pri Moskve a ďalší v Tambovskej oblasti. Následne ukrajinské sily zaútočili približne na tucet ďalších skladov v strednom a západnom Rusku – od Krasnodarského kraja až po mesto Sarapuľ, vzdialené viac ako 1 200 kilometrov od frontovej línie. Pri útokoch podľa úradov zahynulo najmenej osem ľudí a rozsiahle požiare poškodili logistickú infraštruktúru spoločnosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil sklady Wildberries za „logistické centrá zapojené do zásobovania ruskej armády komponentmi pre drony, navigačným vybavením a ďalším materiálom“. Wildberries aj Kremeľ takéto tvrdenia odmietli. Podľa AFP spoločnosť po útokoch zo svojej internetovej stránky odstránila vyhľadávací štítok súvisiaci s vybavením používaným vo vojne na Ukrajine.
Wildberries je najväčším internetovým obchodom v Rusku a podľa ruských médií sa podieľa až desiatimi percentami na celkovom maloobchodnom obrate krajiny. Prevádzkuje desaťtisíce výdajných miest vrátane odľahlých oblastí a denne spracuje viac ako 20 miliónov objednávok. Od začiatku vojny na Ukrajine čelí obvineniam, že pomáha Rusom obchádzať západné sankcie dovozom značkového tovaru cez tretie krajiny.
Vedúci ukrajinskej obrannej spoločnosti Fire Point Denys Štilerman uviedol, že cieľom útokov je okrem vojenských aj oslabenie ruskej ekonomiky. Vyjadril nádej, že by mohli prispieť k finančnej kríze v krajine.
Wildberries zatiaľ nezverejnila odhad celkových škôd. Podľa ruského vydania magazínu Forbes mohli útoky na dva sklady na juhu Ruska spôsobiť škody presahujúce 1,5 miliardy dolárov. Iné médiá odhadujú, že spoločnosť mohla prísť približne o desať percent svojich skladovacích kapacít.
Firma oznámila, že rodinám zamestnancov, ktorí pri útokoch zahynuli, vyplatila odškodné v celkovej výške približne 500-tisíc dolárov. Časť malých podnikateľov dostala náhradu za zničený tovar, viacerí však tvrdia, že ich straty zostali nepokryté. Niektorí predajcovia zároveň uviedli, že museli podpísať doložky, ktorými sa vzdali nároku na odškodnenie v prípade škôd spôsobených útokom dronov.
Zakladateľka značky detského oblečenia Viktoria Terechovová na Instagrame uviedla, že prišla „prakticky o všetky“ zásoby. „Prišli sme nielen o tovar, ale aj o všetky peniaze, ktoré sme doň investovali... Dúfam, že budem mať dosť síl, odvahy a odolnosti, aby som to prekonala,“ povedala so slzami v očiach.
Kremeľ pripustil, že štát možno bude musieť spoločnosti pomôcť, o prípadnej finančnej podpore však zatiaľ nerozhodol. Generálna riaditeľka Wildberries Tatiana Kimová, ktorá podľa ruských médií založila firmu v roku 2004 vo svojom byte a dnes je najbohatšou ženou Ruska, uviedla, že spoločnosť prijíma nové bezpečnostné opatrenia a presúva tovar do iných skladov. Zároveň obvinila Kyjev z útokov na „obyčajných ľudí“. V ostatných dňoch Wildberries spustila v Rusku rozsiahlu reklamnú kampaň s heslom: „Podporte podnikateľov svojou objednávkou.“
Zdroj: SITA.sk - Prečo sa ukrajinské drony zamerali na ruského internetového giganta Wildberries © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina od polovice júla opakovane útočí na sklady spoločnosti Wildberries, najväčšieho internetového predajcu v Rusku. Kyjev tvrdí, že firma sa podieľa na logistike ruskej armády a jej sklady slúžia na uskladnenie komponentov pre drony či ďalšieho vojenského vybavenia. Spoločnosť aj Kremeľ tieto obvinenia odmietajú.
Prvé útoky zaznamenali 18. júla, keď drony zasiahli sklad pri Moskve a ďalší v Tambovskej oblasti. Následne ukrajinské sily zaútočili približne na tucet ďalších skladov v strednom a západnom Rusku – od Krasnodarského kraja až po mesto Sarapuľ, vzdialené viac ako 1 200 kilometrov od frontovej línie. Pri útokoch podľa úradov zahynulo najmenej osem ľudí a rozsiahle požiare poškodili logistickú infraštruktúru spoločnosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil sklady Wildberries za „logistické centrá zapojené do zásobovania ruskej armády komponentmi pre drony, navigačným vybavením a ďalším materiálom“. Wildberries aj Kremeľ takéto tvrdenia odmietli. Podľa AFP spoločnosť po útokoch zo svojej internetovej stránky odstránila vyhľadávací štítok súvisiaci s vybavením používaným vo vojne na Ukrajine.
Wildberries je najväčším internetovým obchodom v Rusku a podľa ruských médií sa podieľa až desiatimi percentami na celkovom maloobchodnom obrate krajiny. Prevádzkuje desaťtisíce výdajných miest vrátane odľahlých oblastí a denne spracuje viac ako 20 miliónov objednávok. Od začiatku vojny na Ukrajine čelí obvineniam, že pomáha Rusom obchádzať západné sankcie dovozom značkového tovaru cez tretie krajiny.
Vedúci ukrajinskej obrannej spoločnosti Fire Point Denys Štilerman uviedol, že cieľom útokov je okrem vojenských aj oslabenie ruskej ekonomiky. Vyjadril nádej, že by mohli prispieť k finančnej kríze v krajine.
Wildberries zatiaľ nezverejnila odhad celkových škôd. Podľa ruského vydania magazínu Forbes mohli útoky na dva sklady na juhu Ruska spôsobiť škody presahujúce 1,5 miliardy dolárov. Iné médiá odhadujú, že spoločnosť mohla prísť približne o desať percent svojich skladovacích kapacít.
Firma oznámila, že rodinám zamestnancov, ktorí pri útokoch zahynuli, vyplatila odškodné v celkovej výške približne 500-tisíc dolárov. Časť malých podnikateľov dostala náhradu za zničený tovar, viacerí však tvrdia, že ich straty zostali nepokryté. Niektorí predajcovia zároveň uviedli, že museli podpísať doložky, ktorými sa vzdali nároku na odškodnenie v prípade škôd spôsobených útokom dronov.
Zakladateľka značky detského oblečenia Viktoria Terechovová na Instagrame uviedla, že prišla „prakticky o všetky“ zásoby. „Prišli sme nielen o tovar, ale aj o všetky peniaze, ktoré sme doň investovali... Dúfam, že budem mať dosť síl, odvahy a odolnosti, aby som to prekonala,“ povedala so slzami v očiach.
Kremeľ pripustil, že štát možno bude musieť spoločnosti pomôcť, o prípadnej finančnej podpore však zatiaľ nerozhodol. Generálna riaditeľka Wildberries Tatiana Kimová, ktorá podľa ruských médií založila firmu v roku 2004 vo svojom byte a dnes je najbohatšou ženou Ruska, uviedla, že spoločnosť prijíma nové bezpečnostné opatrenia a presúva tovar do iných skladov. Zároveň obvinila Kyjev z útokov na „obyčajných ľudí“. V ostatných dňoch Wildberries spustila v Rusku rozsiahlu reklamnú kampaň s heslom: „Podporte podnikateľov svojou objednávkou.“
Zdroj: SITA.sk - Prečo sa ukrajinské drony zamerali na ruského internetového giganta Wildberries © SITA Všetky práva vyhradené.
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