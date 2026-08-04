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04. augusta 2026

Požiare pustošia už aj Holandsko. V prírodnej rezervácii zasiahol približne 100 hektárov


Tagy: lesné požiare v Holandsku

Hasiči na juhovýchode Holandska pokračujú v boji s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý sa cez noc rozšíril na plochu približne 100 hektárov. Z oblasti evakuovali kemp a prerušili železničnú ...



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gettyimages 2158057393 676x507 4.8.2026 (SITA.sk) - Hasiči na juhovýchode Holandska pokračujú v boji s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý sa cez noc rozšíril na plochu približne 100 hektárov. Z oblasti evakuovali kemp a prerušili železničnú dopravu.


Hasiči sa v utorok snažia dostať pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na juhovýchode Holandska, ktorý sa počas noci rozšíril na približne 100 hektárov. Oznámili to miestne úrady s tým, že oheň zatiaľ nie je pod kontrolou.

Požiar vypukol v pondelok okolo poludnia v prírodnej rezervácii neďaleko obce Oostrum v provincii Limburg pri hraniciach s Nemeckom. Podľa regionálnych úradov sa jeho šírenie zrýchlilo najmä pre meniaci sa smer vetra.

Do zásahu sa počas noci zapojilo približne 300 príslušníkov záchranných zložiek. V utorok ráno mali v hasení pokračovať aj vrtuľníky určené na letecké hasenie.

Úrady z preventívnych dôvodov evakuovali neďaleký kemp a prerušili železničnú dopravu v oblasti. Príčinu vzniku požiaru zatiaľ neoznámili, upozornili však, že pretrvávajúce sucho umožňuje rýchle šírenie ohňa v prírodných rezerváciách.

Požiar je ďalším zo série lesných požiarov, ktoré v ostatnom období zasiahli západnú Európu. Kontinent čelí výraznému suchu sprevádzanému vysychaním riek, obmedzeniami spotreby vody a rozsiahlymi lesnými požiarmi po mimoriadne silnej júnovej vlne horúčav.

Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou urýchľuje vysychanie pôdy, jazier a riek, čím zvyšuje riziko extrémneho sucha.


Zdroj: SITA.sk - Požiare pustošia už aj Holandsko. V prírodnej rezervácii zasiahol približne 100 hektárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: lesné požiare v Holandsku
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