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04. augusta 2026
Požiare pustošia už aj Holandsko. V prírodnej rezervácii zasiahol približne 100 hektárov
Hasiči na juhovýchode Holandska pokračujú v boji s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý sa cez noc rozšíril na plochu približne 100 hektárov. Z oblasti evakuovali kemp a prerušili železničnú ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Hasiči na juhovýchode Holandska pokračujú v boji s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý sa cez noc rozšíril na plochu približne 100 hektárov. Z oblasti evakuovali kemp a prerušili železničnú dopravu.
Hasiči sa v utorok snažia dostať pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na juhovýchode Holandska, ktorý sa počas noci rozšíril na približne 100 hektárov. Oznámili to miestne úrady s tým, že oheň zatiaľ nie je pod kontrolou.
Požiar vypukol v pondelok okolo poludnia v prírodnej rezervácii neďaleko obce Oostrum v provincii Limburg pri hraniciach s Nemeckom. Podľa regionálnych úradov sa jeho šírenie zrýchlilo najmä pre meniaci sa smer vetra.
Do zásahu sa počas noci zapojilo približne 300 príslušníkov záchranných zložiek. V utorok ráno mali v hasení pokračovať aj vrtuľníky určené na letecké hasenie.
Úrady z preventívnych dôvodov evakuovali neďaleký kemp a prerušili železničnú dopravu v oblasti. Príčinu vzniku požiaru zatiaľ neoznámili, upozornili však, že pretrvávajúce sucho umožňuje rýchle šírenie ohňa v prírodných rezerváciách.
Požiar je ďalším zo série lesných požiarov, ktoré v ostatnom období zasiahli západnú Európu. Kontinent čelí výraznému suchu sprevádzanému vysychaním riek, obmedzeniami spotreby vody a rozsiahlymi lesnými požiarmi po mimoriadne silnej júnovej vlne horúčav.
Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou urýchľuje vysychanie pôdy, jazier a riek, čím zvyšuje riziko extrémneho sucha.
Zdroj: SITA.sk - Požiare pustošia už aj Holandsko. V prírodnej rezervácii zasiahol približne 100 hektárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči sa v utorok snažia dostať pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na juhovýchode Holandska, ktorý sa počas noci rozšíril na približne 100 hektárov. Oznámili to miestne úrady s tým, že oheň zatiaľ nie je pod kontrolou.
Požiar vypukol v pondelok okolo poludnia v prírodnej rezervácii neďaleko obce Oostrum v provincii Limburg pri hraniciach s Nemeckom. Podľa regionálnych úradov sa jeho šírenie zrýchlilo najmä pre meniaci sa smer vetra.
Do zásahu sa počas noci zapojilo približne 300 príslušníkov záchranných zložiek. V utorok ráno mali v hasení pokračovať aj vrtuľníky určené na letecké hasenie.
Úrady z preventívnych dôvodov evakuovali neďaleký kemp a prerušili železničnú dopravu v oblasti. Príčinu vzniku požiaru zatiaľ neoznámili, upozornili však, že pretrvávajúce sucho umožňuje rýchle šírenie ohňa v prírodných rezerváciách.
Požiar je ďalším zo série lesných požiarov, ktoré v ostatnom období zasiahli západnú Európu. Kontinent čelí výraznému suchu sprevádzanému vysychaním riek, obmedzeniami spotreby vody a rozsiahlymi lesnými požiarmi po mimoriadne silnej júnovej vlne horúčav.
Vedci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou urýchľuje vysychanie pôdy, jazier a riek, čím zvyšuje riziko extrémneho sucha.
Zdroj: SITA.sk - Požiare pustošia už aj Holandsko. V prírodnej rezervácii zasiahol približne 100 hektárov © SITA Všetky práva vyhradené.
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