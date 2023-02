Prečo Slovensko za obrnené vozidlá platí o 120 miliónov viac, pýta sa KDH a od Naďa žiada vysvetlenie

Slovensko platí viac

Nákup kritizoval práve Naď

9.2.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) , aby vysvetlil informácie o nevýhodnom nákupe obrnených vozidiel. KDH tvrdí, že Slovensko platí o 120 miliónov eur viac, ako by muselo. Strana súčasne vyzýva ministra k vyvodeniu osobnej politickej zodpovednosti v prípade, že by tieto informácie nedokázal vysvetliť. KDH o tom informovalo v tlačovej správe.,,Minister obrany garantoval, že verejná súťaž prinesie nižšiu cenu ako tri milióny eur za kus, nakoniec však podpísal kontrakt za 4,6 milióna eur za kus, čo pri 76 kusoch obrnených vozidiel robí rozdiel viac ako 120 miliónov eur. Vyzývame preto ministra obrany, aby sa k tejto situácii postavil čelom, tieto nákupy objasnil a vysvetlil, prečo Slovensko platí o 120 milióna eur viac, ako by muselo,“ vysvetlil podpredseda KDH Tomáš Merašický KDH súčasne pripomenulo, že nákup týchto vozidiel kritizoval práve Naď u svojho predchodcu, na čom si postavil predvolebnú kampaň.„Dopadlo to tak, že suma za jedno vozidlo je veľmi podobná tej, za ktorú sa chystal vozidlá kupovať exminister Gajdoš a minister Naď vtedy tvrdil, že je tam obrovská vata," dodalo KDH.