Laureáti ocenenia Vojenský čin roka podľa Čaputovej dokazujú, že pod uniformou sa skrýva ľudskosť a súcit

Prezidentka ocenila odvahu

Pomáhal obyvateľom južnej Moravy

Ľudia so srdcom a svedomím

9.2.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová si v štvrtok v Prezidentskom paláci uctila laureátov ocenenia Vojenský čin roka. Stretnutie prezidentka vníma ako príležitosť laureátom zagratulovať a zároveň sa im poďakovať za činy, vďaka ktorým ocenenie získali.„Nepochybne si ich zaslúžite. Teší ma, že okrem vás bolo v kategóriách Pomoc verejnosti, Priateľ armády, Služba vlasti a Záchrana života množstvo ďalších adeptov," zdôraznila v príhovore Zuzana Čaputová.V radoch ozbrojených síl je podľa nej pomoc iným prirodzená a osudy ostatných ľudí im nie sú ľahostajné. Prezidentka ocenila odvahu, statočnosť a obetavosť, ktorú ocenení prejavili pri záchrane životov, pri nešťastiach, v ťažkých životných situáciách, pri likvidácii následkov živelných pohrôm, či pri akciách v krízových oblastiach.Za dôkaz vysokej morálnej vyspelosti a obetavosti považuje prístup vojaka, ktorý v čase svojho osobného voľna pomáhal obyvateľom južnej Moravy odstraňovať následky ničivého tornáda. Skúškou odvahy bola podľa nej aj práca pilotov a príslušníkov pluku špeciálneho určenia, ktorí pomáhali s evakuáciou slovenských občanov a afganských spolupracovníkov z Kábulu, a to v naozaj nepredvídateľných a zložitých podmienkach.„Takisto si veľa statočnosti a duchaprítomnosti žiada pomoc pri dopravnej nehode, zdravotnej indispozícii, či dlhoročne dobrovoľné darcovstvo krvi,“ dodala Zuzana Čaputová.Podľa prezidentky zvlášť v dnešnej zložitej dobe potrebujeme, aby naši občania dôverovali štátnym orgánom a inštitúciám. Každodenná realita v podobe vojenskej agresie u nášho suseda totiž skúša aj našu odolnosť a pripomína nám, aká dôležitá je pre krajinu profesionálna, dobre pripravená a kvalitne vybavená armáda.„V takejto situácii je povzbudivé vidieť, že sú medzi vami nielen profesionáli, ale tiež ľudia so srdcom a so svedomím. A že pod vojenskou uniformou sa skrýva nielen tvrdosť, ale aj ľudskosť a súcit,“ uviedla na záver príhovoru Zuzana Čaputová, podľa ktorej sú laureáti ocenenia Vojenský čin roka správni ľudia na správnych miestach a zároveň verí, že budú príkladom nielen pre ďalších ich kolegov, ale aj pre celú našu spoločnosť.