Prečo smrdí sušička? Ako na čistenie filtrov?

Keď ste sa pre obstaranie sušičky rozhodovali, pravdepodobne vás zaujalo, ako je bielizeň voňavá a príjemná na dotyk, keď vyjde zo sušičky. Lenže teraz ste tu svoju otvorili a vyvalil sa z nej nepríjemný zápach. Kde sa stala chyba?

Aj sušička si zaslúži správnu starostlivosť

Bielizeň je vypraná, celkom príjemne vonia, teraz je na čase ju dať do sušičky. Keď ju ale otvoríte, ucítite nepríjemný zápach. Pri každom sušení sa v nej usadzujú vlákna, prach a zvyšky pracích prostriedkov, čo spôsobí nielen zápach, ktorý ste práve ucítili, ale aj výkon a spotrebu sušičky. To nakoniec pocítite nielen vy, ale najmä vaša peňaženka. Prečo sa to všetko deje? Zabudli ste na pravidelnú údržbu sušičky, vďaka ktorej udržíte jej vysoký výkon, optimálnu spotrebu energie aj štandard, na ktorý ste pri bielizni vybratej zo sušičky zvyknutí.

Vyčistite dvierka, bubon aj filtre

Keď príde na údržbu sušičky, asi každého napadne očistiť jej dvierka a bubon, na čo ale zabúdame, sú filtre, a to spodný filter a predný filter. Práve tu sa usadzuje najviac nečistôt, ktoré v sebe navyše držia vlhkosť a tým vytvára prostredie ako stvorené pre vznik plesní.

V hornom filtri sa zachytávajú pracie prípravky, zvyšky textílií i mikroorganizmy, čistiť by sme ho mali po každom sušení. Nájdeme ho za dvierkami sušičky, na jeho vyčistenie nám postačí vlhká handrička, ktorou zotrieme väčšinu nečistôt. Aby sme ho vyčistili aj od tých najjemnejších nečistôt, bude sa hodiť vysávač.

Vlákna sa môžu zachytiť aj na hrdle filtra a na tesnení, aj na ich odstránenie môžete využiť vysávač.

Ak je na filtri vodný kameň, umyte ho pod tečúcou vodou alebo odvápnite.

Dolný filter zachytí nečistoty, ktoré cez ten horný prešli, väčšinou ide o tie najjemnejšie. Filter sa nachádza v spodnej časti sušičky a je chránený krytom, ktorý treba otvoriť. Za ním sa nachádza molitan, ktorý stačí povysávať vysávačom. Pokiaľ sa tu usadilo väčšie množstvo nečistôt, vysávač asi stačiť nebude, potom je treba filter prepláchnuť pod prúdom vlažnej vody. Než ho vrátite späť do sušičky, nechajte ho uschnúť.

U kondenzačných sušičiek nezabúdajte ani na kondenzačnú nádobku

Pokiaľ máte kondenzačnú sušičku, ktorú ste nenapojili na odpad, mali by ste pravidelne čistiť aj kondenzačnú nádobku. Keď je kondenzačná nádobka plná, väčšina dnešných sušičiek vás upozorní, že je čas nádobku vyliať, radšej na to ale nespoliehajte a vodu z nej vylievajte po každom sušiacom cykle. Spojiť to môžete napríklad s čistením horného filtra. Pokiaľ vodu po každom sušení nevylejete, môžu sa v nej začať množiť mikroorganizmy a plesne, zo sušičky bude cítiť nepríjemný zápach.