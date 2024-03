V obci Šávoľ našli pri výkopových prácach delostrelecké míny, zasahovali pyrotechnici (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.3.2024 (SITA.sk) - Pri výkopových prácach v obci Šávoľ (okres Lučenec) našli delostrelecké míny . Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici , päť mín našli v stredu 20. marca pri prácach v blízkosti obecného úradu. O náleze pracovníci informovali políciu a hliadka Obvodného oddelenia polície vo Fiľakove miesto zabezpečila."Pyrotechnik z Banskej Bystrice v spolupráci s pyrotechnikmi Kriminalistického a expertízneho ústavu v Slovenskej Ľupči pomocou detektoru našli a vykopali ďalších deväť delostreleckých mín nemeckej výroby Wgr 42 a tri kusy 120 mm rumunských mín z obdobia 2. svetovej vojny,“ informuje polícia.Doplnila, že mínam síce chýbali nárazové zapaľovače, no ich telá obsahovali trhavinu. Policajti míny previezli do účelového skladu výbušnín.Polícia apeluje, že každý, kto takúto muníciu nájde, by mal okamžite volať políciu.„Pamätajte, že akákoľvek neodborná manipulácia môže byť životu nebezpečná. Policajní pyrotechnici sa postarajú o jej odborné prevzatie a likvidáciu,“ upozorňuje polícia.