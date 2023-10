Prečo sociálne médiá pred voľbami neodstránili Ficove nenávistné príspevky? Pýta sa Európska únia

Masové manipulácie v online priestore

Ficove problematické videá

Príspevky môžu viesť k skutočnému násiliu

14.10.2023 (SITA.sk) - Sociálne médiá musia vysvetliť, prečo pred voľbami neodstránili nenávistné príspevky šéfa Smeru-SD Roberta Fica . Uviedla to riaditeľka pre právo a politiku organizácie na ochranu slobody médií Article 19 Barbora Bukovská pre spravodajskú webstránku špecializovanú na politiky Európskej únie Poukázala na to, že Facebook ani YouTube neodstránili Ficove xenofóbne videá o migrantoch, pričom ani nevysvetlili prečo. „Rada pre dohľad by mala rozhodnúť, či nie je lepšie takéto príspevky zmazať ešte predtým, než vyústia v násilie,“ skonštatovala.Predstavitelia Európskej únie podľa jej slov už pred voľbami varovali, že predčasné voľby na Slovensku budú testom toho, nakoľko sú európske voľby zraniteľné voči masovým manipuláciám v online priestore, do ktorých Rusko investuje milióny eur.Dokonca aj americkí senátori vyzvali sociálne médiá, aby lepšie chránili voľby v kontexte podozrení, že Rusko sponzoruje kampane na ovplyvňovanie slovenských volieb.Dva týždne pred otvorením volebných miestností sa predstavitelia EÚ a Slovenska stretli so spoločnosťami Alphabet, Meta a TikTok, aby prediskutovali, aké úsilie vyvíjajú sociálne siete v súvislosti s voľbami. „Hoci úradníci považovali tieto stretnutia za „konštruktívne“, nie je jasné, k akým opatreniam sa platformy zaviazali.„Nedostatok konkrétnych záväzkov bol sklamaním,“ píše Bukovská. Dodala, že na Slovensku boli najväčšími šíriteľmi dezinformácií práve politici, a nie ruskí trollovia či webové stránky s konšpiračnými teóriami. Moderovanie dezinformácií by teda muselo znamenať kontrolu faktov, čo by bolo z hľadiska slobody prejavu veľmi problematické.Na Slovensku sa horúcou témou predvolebnej kampane stala migračná kríza. Šéf Smeru-SD v predvolebnom období zverejnil na svojich účtoch na Facebooku a YouTube niekoľko problematických videí.V niektorých príspevkoch nahraných pred utečeneckými a migračnými centrami používal xenofóbne výrazy a tvrdil, že migranti sa na Slovensko dostali kvôli jeho oponentom v rámci operácií financovaných Georgeom Sorosom , píše Euractiv.Hoci v dôsledku týchto príspevkov nedošlo k žiadnym prípadom násilia voči migrantom, Ficove vyjadrenia rýchlo prevzali dezinformačné siete, ktoré migrantov bežne označujú za zločincov. Facebook a YouTube neodstránili ani jeden z týchto príspevkov. Pravdepodobne dospeli k záveru, že keďže neviedli k násiliu, obsah by mal zostať zverejnený.„Tým, ktorí ich nahlásili, však neposkytli žiadne vysvetlenie, aké kritériá sa použili na posúdenie možného nebezpečenstva, že príspevky povedú k skutočnému násiliu. Niekoľko Ficových príspevkov na Facebooku v súčasnosti čaká na ich postúpenie Radou pre dohľad, teda orgánom, ktorý skúma rozhodnutia o moderovaní obsahu Facebooku a Instagramu,“ uviedla Bukovská.Rada by podľa nej mohla usmerniť spoločnosť Meta pri uplatňovaní existujúcich medzinárodných noriem týkajúcich sa podnecovania k násiliu, diskriminácie a nenávistných politických prejavov.