Verejná mienka v Európe by sa mohla zmeniť na protekcionistickejšiu, varuje šéf európskej diplomacie Borrell

13.10.2023 (SITA.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v piatok varoval, že verejná mienka v Európe by sa mohla zmeniť na protekcionistickejšiu, ak sa nezníži obchodný deficit regiónu s Čínou.Zároveň vyzval Peking na zlepšenie prístupu pre európske spoločnosti, ktoré chcú vyvážať do Číny alebo v nej investovať. Povedal, že politickí lídri v Európe môžu čeliť tlaku voličov, aby sa odpútali od druhej najväčšej svetovej ekonomiky.„A my sa nechceme odpútať a ešte menej sa oddeliť od Číny,“ povedal Borrell v prejave na Pekinskej univerzite , jednej z najlepších čínskych škôl.Obchodný deficit EÚ s Čínou presiahol v septembri, čím sa celková suma za prvých deväť mesiacov roka podľa údajov čínskeho obchodu zverejnených v piatok zvýšila na. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I po piatkových rokovaniach s Borrellom akceptoval obavy Európskej únie.„Čína pripisuje dôležitosť hospodárskym a obchodným záujmom európskej strany a je ochotná ďalej prehlbovať reformy a vytvárať podnikom z EÚ priaznivejšie prostredie na pôsobenie v Číne,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii so svojím európskym náprotivkom.