Prečo stále nefunguje komisia na kontrolu odposluchov? Kotleba sa dlho snažil o členstvo a vie, prečo ho nevzali

31.10.2021 (Webnoviny.sk) - Komisia na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov (ITP), takzvaných odposluchov, sa doteraz neustanovila, ale nie je to pre to, že v komisii chce byť aj Marian Kotleba (ĽSNS).Pre agentúru SITA to povedal predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO). Podľa neho sa bude meniť zloženie komisie v novele zákona, ktorú chce predložiť na novembrovú schôdzu parlamentu. Poslanec Kotleba má iný názor a tvrdí, že komisia „určite“ nefunguje z dôvodu, že aj on chce dozerať na odpočúvanie.„Dlhodobo, veľmi aktívne som prejavoval záujem o to, aby som bol členom komisie na kontrolu odpočúvania, kontrolu nasadzovania technických prostriedkov. Úplne prirodzene chápem, že tam zoberú hocikoho iného okrem mňa, pretože za tie roky zistili, že si ma ani nekúpia, ani nezastrašia. Keby som bol svedkom nejakého nezákonného konania ohľadom odpočúvania, či už občanov, politikov, kohokoľvek, tak by som to určite riešil s príslušnými orgánmi,“ vyjadril sa Kotleba pre agentúru SITA.Poslanec Krúpa uviedol, že na inej podobe komisie sa dohodli na koaličnej rade. „To vysvetlenie si nechám na neskôr, ale s Kotlebom to nemá nič spoločné. Zákon z roku 2014 komplikoval určité veci a zároveň vychádzame aj zo záverov, ktoré spracovala komisia pre právny štát a ktoré budú zohľadnené v novom návrhu zákona,“ priblížil Krúpa.Doplnil, že už má nový zákon pripravený a bude sa meniť systém nominácie členov komisie na kontrolu odposluchov.Podpredseda brannobezpečnostného výboru parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) sa prihovoril za čo najskoršie zriadenie komisie. „Už sa to ťahá zbytočne dlho. Bolo by načase, aby táto komisia bola zriadená a začala fungovať,“ poznamenal Pčolinský.Parlamentná komisia na kontrolu odposluchov mala fungovať od roku 2015. Pre personálne nezhody však nikdy nevznikla. Za poslednej vlády strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) boli výhrady voči poslancovi Ľubomírovi Galkovi (vtedy SaS). Ten ako minister obrany musel predčasne skončiť pre kauzu odpočúvania novinárov, podnikateľov a ďalších ľudí na ministerstve obrany. Komisiu na kontrolu použitia ITP má podľa platného zákona tvoriť osem členov. Traja poslanci z koalície a traja z opozície. Ďalší dvaja majú byť odborníci mimo politiky. Napríklad bývalí sudcovia, prokurátori či policajti alebo príslušníci tajnej služby. Kontrolu odpočúvania by komisia mala urobiť raz za rok. Môže konať sama alebo z podnetu občana, ktorý si myslí, že ho niekto odpočúva.