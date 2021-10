V Škótsku začala klimatická konferencia, stretnú sa na nej účastníci z približne 200 štátov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2021 (Webnoviny.sk) - V škótskom Glasgowe sa v nedeľu začína mimoriadne očakávaná dvojtýždňová klimatická konferencia COP26. Ako podľa spravodajského portálu BBC uviedol britský premiér Boris Johnson , podujatie bude predstavovať „moment pravdy“ pre budúcnosť Zeme.Účastníci z približne 200 štátov sa budú snažiť o nájdenie riešení, ako do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú otepľovanie planéty a zintenzívňujú extrémne poveternostné javy spojené so zmenou klímy, ako sú horúčavy, povodne či lesné požiare. Vedci upozorňujú, že je potrebné urýchlene konať, aby sa predišlo klimatickej katastrofe.Počas prvého dňa samitu bude zverejnená správa o stave klímy od Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). Tá porovná globálne teploty v tomto roku s predchádzajúcimi rokmi.Konferencia COP26 by mala nadviazať na parížsku klimatickú dohodu z roku 2015, ktorej cieľom je udržať nárast priemerných teplôt na svete „hlboko pod“ dvomi stupňami Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.