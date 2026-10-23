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23. októbra 2026

Prečo stojí Trump na strane Putina? S Moskvou nesympatizujú v rusko-ukrajinskej vojne ani jeho vlastní voliči


Tagy: Americké voľby podpora ukrajiny Prieskum verejnej mienky Rusko-ukrajinský konflikt The Economist Vojna na Ukrajine

Podľa najnovšieho prieskumu medzi americkými voličmi vyjadrilo sympatie k Ukrajine 52 percent republikánskych voličov, zatiaľ čo Rusko podporujú len štyri percentá z nich.



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trump_92844 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa najnovšieho prieskumu medzi americkými voličmi vyjadrilo sympatie k Ukrajine 52 percent republikánskych voličov, zatiaľ čo Rusko podporujú len štyri percentá z nich.


Podpora Ukrajiny vo vojne s Ruskom zostáva medzi americkými voličmi výrazne vyššia než sympatie k Moskve, ukázal najnovší prieskum spoločnosti YouGov a týždenníka The Economist, ktorý bol zverejnený tento týždeň. Dopytovanie sa uskutočnilo 19. až 20. októbra na vzorke 1 501 registrovaných voličov.

Šesťdesiatšesť ku trom


Podľa výsledkov prieskumu vyjadrilo sympatie k Ukrajine 66 percent respondentov, zatiaľ čo Rusko podporujú len tri percentá. Približne štvrtina opýtaných uviedla, že nesympatizuje ani s jednou stranou konfliktu.

Najsilnejšiu podporu Ukrajina získala medzi mladými voličmi vo veku 18 až 29 rokov, kde dosiahla 72 percent, a medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi, z ktorých jej vyjadrilo podporu 74 percent. Medzi voličmi bez vysokoškolského vzdelania dosiahla podpora 60 percent.

Rozdiely podľa politickej orientácie


Prieskum zároveň odhalil výrazné politické rozdiely. Medzi voličmi Demokratickej strany sympatizuje s Ukrajinou 82 percent opýtaných, zatiaľ čo medzi republikánmi je to 52 percent. Rusko má medzi demokratickými voličmi jednopercentné sympatie, oproti 4 percentám medzi voličmi republikánov.

U tých, ktorí v prezidentských voľbách v roku 2024 podporili Donalda Trumpa, dosiahla podpora Ukrajiny 49 percent, podpora Ruska 5 percent a 39 percent z nich uviedlo, že nepodporujú ani jednu zo strán konfliktu.

Zdrvujúci je aj rozdiel v sympatiách v rámci podporovateľov Trumpovho hnutia MAGA. Aj medzi nimi sympatizuje s ruskom len 5 percent opýtaných, kým podpora Ukrajiny dosiahla 50 percent.

Najviac šesť percent


Napriek čoraz hlasnejším debatám vo Washingtone o rozsahu ďalšej pomoci Kyjevu výsledky naznačujú, že americká verejnosť zostáva po takmer piatich rokoch rusko-ukrajinskej vojny vo veľkej miere naklonená Ukrajine. Sympatie k Moskve sa vo všetkých sledovaných demografických aj politických skupinách pohybovali len na úrovni jedného až šiestich percent.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Prečo stojí Trump na strane Putina? S Moskvou nesympatizujú v rusko-ukrajinskej vojne ani jeho vlastní voliči © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americké voľby podpora ukrajiny Prieskum verejnej mienky Rusko-ukrajinský konflikt The Economist Vojna na Ukrajine
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