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23. októbra 2026

Ozbrojenci v Jordánsku zaútočili počas pohrebu na kostol, zabili najmenej sedem ľudí


Tagy: Civilné obete masová streľba Zranení

Dvaja útočníci spustili paľbu pri gréckokatolíckom pravoslávnom kostole na juhu krajiny, desať ľudí utrpelo zranenia. Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších desať utrpelo ...



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jordan_saudi_arabia_airport_attack_49782 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Dvaja útočníci spustili paľbu pri gréckokatolíckom pravoslávnom kostole na juhu krajiny, desať ľudí utrpelo zranenia.


Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších desať utrpelo zranenia pri piatkovom útoku ozbrojencov na grécky pravoslávny kostol v južnom Jordánsku, oznámili tamojšie úrady.


Dvaja útočníci vtrhli do areálu kostola v dedine Hamúd v provincii Karak a počas pohrebného sprievodu spustili paľbu, uviedlo jordánske Riaditeľstvo verejnej bezpečnosti.

„Najmenej sedem ľudí zahynulo a približne desať ďalších utrpelo zranenia, niektorí sú v kritickom stave,“ oznámilo riaditeľstvo.

Strieľali bez rozmyslu


Ozbrojenci podľa bezpečnostných zložiek vystúpili z vozidla, začali strieľať a následne z miesta ušli.

Polícia po nich rozbehla rozsiahle pátranie. Minister pre vládnu komunikáciu Muhammad al-Múmání uviedol, že bezpečnostné zložky útok vyšetrujú.

Útok na kresťanskú komunitu


Svedok pre štátnu televíziu al-Mamlaka uviedol, že útočníci strieľali nepretržite približne päť minút.

„V kostole a jeho okolí bolo v tom čase 150 až 200 ľudí,“ uviedol s tým, že väčšina obetí mala od 50 do 70 rokov. Motív útoku úrady bezprostredne nezverejnili.

Karak je domovom početnej kresťanskej komunity v Jordánsku, ktorého obyvateľstvo je prevažne moslimské.


Zdroj: SITA.sk - Ozbrojenci v Jordánsku zaútočili počas pohrebu na kostol, zabili najmenej sedem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete masová streľba Zranení
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