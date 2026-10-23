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23. októbra 2026
Ozbrojenci v Jordánsku zaútočili počas pohrebu na kostol, zabili najmenej sedem ľudí
Dvaja útočníci spustili paľbu pri gréckokatolíckom pravoslávnom kostole na juhu krajiny, desať ľudí utrpelo zranenia. Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších desať utrpelo ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Dvaja útočníci spustili paľbu pri gréckokatolíckom pravoslávnom kostole na juhu krajiny, desať ľudí utrpelo zranenia.
Dvaja útočníci vtrhli do areálu kostola v dedine Hamúd v provincii Karak a počas pohrebného sprievodu spustili paľbu, uviedlo jordánske Riaditeľstvo verejnej bezpečnosti.
„Najmenej sedem ľudí zahynulo a približne desať ďalších utrpelo zranenia, niektorí sú v kritickom stave,“ oznámilo riaditeľstvo.
Ozbrojenci podľa bezpečnostných zložiek vystúpili z vozidla, začali strieľať a následne z miesta ušli.
Polícia po nich rozbehla rozsiahle pátranie. Minister pre vládnu komunikáciu Muhammad al-Múmání uviedol, že bezpečnostné zložky útok vyšetrujú.
Svedok pre štátnu televíziu al-Mamlaka uviedol, že útočníci strieľali nepretržite približne päť minút.
„V kostole a jeho okolí bolo v tom čase 150 až 200 ľudí,“ uviedol s tým, že väčšina obetí mala od 50 do 70 rokov. Motív útoku úrady bezprostredne nezverejnili.
Karak je domovom početnej kresťanskej komunity v Jordánsku, ktorého obyvateľstvo je prevažne moslimské.
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojenci v Jordánsku zaútočili počas pohrebu na kostol, zabili najmenej sedem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších desať utrpelo zranenia pri piatkovom útoku ozbrojencov na grécky pravoslávny kostol v južnom Jordánsku, oznámili tamojšie úrady.
Dvaja útočníci vtrhli do areálu kostola v dedine Hamúd v provincii Karak a počas pohrebného sprievodu spustili paľbu, uviedlo jordánske Riaditeľstvo verejnej bezpečnosti.
„Najmenej sedem ľudí zahynulo a približne desať ďalších utrpelo zranenia, niektorí sú v kritickom stave,“ oznámilo riaditeľstvo.
Strieľali bez rozmyslu
Ozbrojenci podľa bezpečnostných zložiek vystúpili z vozidla, začali strieľať a následne z miesta ušli.
Polícia po nich rozbehla rozsiahle pátranie. Minister pre vládnu komunikáciu Muhammad al-Múmání uviedol, že bezpečnostné zložky útok vyšetrujú.
Útok na kresťanskú komunitu
Svedok pre štátnu televíziu al-Mamlaka uviedol, že útočníci strieľali nepretržite približne päť minút.
„V kostole a jeho okolí bolo v tom čase 150 až 200 ľudí,“ uviedol s tým, že väčšina obetí mala od 50 do 70 rokov. Motív útoku úrady bezprostredne nezverejnili.
Karak je domovom početnej kresťanskej komunity v Jordánsku, ktorého obyvateľstvo je prevažne moslimské.
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojenci v Jordánsku zaútočili počas pohrebu na kostol, zabili najmenej sedem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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