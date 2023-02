Prečo tak zbožňujeme vôňu čokolády? Jej chemické zloženie sa podobá ružiam

Čím je čokoláda kvalitnejšia, tým lepšie. Asi ste si všimli, že vás neskutočne priťahuje bohatá zamatová vôňa pražených kakaových bôbov. Čím je to dané a prečo nemáme s čokoládou spojené nič negatívne? Vábi nás totiž podobnou vôňou, akú má ruža.

Vôňa čokolády. Prečo jej nikdy neodoláme?

Keď si na stôl položíme tabuľku skutočne kvalitnej čokolády, ktorá vonia kakaom, len ťažko odoláme tomu, aby sa nám vzápätí nerozplynula na jazyku. Zatiaľ čo pachy niektorých ďalších potravín nás môžu odpudzovať, v prípade čokolády sa nám to nikdy nestane. Nepríde vám to zvláštne?

Aby ste svoj zmyslový pôžitok povýšili na skutočné maximum, skúste si týmto spôsobom vychutnávať naozaj kvalitnú čokoládu. Podľa čoho ju poznáte? Riaďte sa obsahom kakaovej sušiny, ktorý by mal byť od 50 percent vyššie, a tiež cenou.

Čokoláda nám zaisťuje jedinečný zmyslový zážitok

Prečo nám teda kvalitná čokoláda tak neskutočne vonia? Podľa zistení chemikov z Technickej univerzity v Mníchove je to kvôli tomu, že v nej nájdeme podobné chemické látky, ktoré sú obsiahnuté aj v kvetoch ruží. Vedci v čokoláde našli celkom 69 aromatických zlúčenín, ktoré sú prchavé, a ktoré sa pri izbovej teplote premenia na plyn. My ich následne vdychujeme spoločne so vzduchom.

Čokoládu si teda nevychutnávame iba pomocou chuťových buniek. Aby sme si túto lahodnú potravinu čo najviac užili, vnímame ju aj pomocou čuchu. Vďaka tomu môžeme dosiahnuť jedinečný zmyslový zážitok.

Čokoláda má zmyselnú vôňu rovnako ako kvety

Podľa nemeckých vedcov je vôňa čokolády zvodná pre nás všetkých, a to bez rozdielu. Za neodolateľnú vôňu podľa nich môže predovšetkým prchavá aromatická zlúčenina beta-ionón, ktorú nájdeme nielen v pečených kakaových bôboch, ale aj v kvetoch a esenciálnych olejoch. Práve vďaka tejto látke náš mozog o čokoláde nikdy nedokáže povedať, že mu páchne. Ale naopak ho nesmierne priťahuje.