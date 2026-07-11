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11. júla 2026
Prečo Yamal nedáva góly a prečo proti Francúzom by mal dať? Španielsky tínedžer vysvetľuje – VIDEO, FOTO
Lamine Yamal vysvetľuje, že tímu Španielska pomáha inak ako strieľaním gólov. V šiestich zápasoch za Španielsko na MS 2026 vo futbale ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Lamine Yamal vysvetľuje, že tímu Španielska pomáha inak ako strieľaním gólov.
V šiestich zápasoch za Španielsko na MS 2026 vo futbale strelil zatiaľ jediný gól. Mladučká superstar španielskej ofenzívy Lamine Yamal musí po každom zápase odpovedať na otázku, prečo zasa neskóroval.
Pri postupe do semifinále a výhre nad Belgickom (2:1) bol na trávniku v kalifornskom Inglewoode jeden z najlepších španielskych hráčov, ale dvojicu belgických brankárov neprekonal ani raz. "Hrám najlepšie, ako viem. Ak Španielsko vyhrá majstrovstvá sveta, nikoho nebude zaujímať, že nedávam góly," skonštatoval Yamal.
Zatiaľ čo Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland a Harry Kane nastrieľali na MS 2026 spolu už 29 gólov, 18-ročný Yamal sa musí uspokohiť s jedným presným zásahom pri rutinnom víťazstve 4:0 nad Saudskou Arábiou.
"Samozrejme, chcem skórovať, ale nechodím na ihrisko s tým, že na to myslím. Robím to s myšlienkou, že pomôžem tímu. Viem, že môžem byť prospešný, aj keď neskórujem. Svojím pohybom priťahujem hráčov súpera. Robím všetko, čo môžem, aby som tímu pomohol,“ vysvetlil krídelník FC Barcelona.
Pred dvoma rokmi mal Yamal iba 16 rokov počas víťazného ťaženia Španielov na majstrovstvách Európy. Tiež vtedy strelil iba jeden gól, ale veľmi dôležitý a navyše krásny. Bolo to v semifinále proti Francúzsku, pomohol tímu k výhre 2:1 a postupu do finále.
"Existuje predstava, že by som mal skórovať častejšie ako na majstrovstvách Európy, ale vtedy sme získali titul., pričom som strelil iba jeden gól. A aj tu na MS mám zatiaľ jeden gól, takže som v pokoji,“ reagoval s úsmevom.
Španielsko však dúfa, že Yamal, ktorý deň pred semifinále proti Francúzsku (13. júla) oslávi 19. narodeniny, dokáže streliť ďalšie góly, ak chce jeho tím zdolať najväčšieho favorita na zisk titulu majstra sveta.
"Existujú len dve možnosti – buď sa oni dostanú do troch po sebe idúcich finále na majstrovstvách svet, alebo ich zdoláme trikrát za sebou. Uvidíme, čo sa stane. Osobne sa toho zápasu nebojím, teším sa naň," uzavrel Yamal.
Zdroj: SITA.sk - Prečo Yamal nedáva góly a prečo proti Francúzom by mal dať? Španielsky tínedžer vysvetľuje – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V šiestich zápasoch za Španielsko na MS 2026 vo futbale strelil zatiaľ jediný gól. Mladučká superstar španielskej ofenzívy Lamine Yamal musí po každom zápase odpovedať na otázku, prečo zasa neskóroval.
Pri postupe do semifinále a výhre nad Belgickom (2:1) bol na trávniku v kalifornskom Inglewoode jeden z najlepších španielskych hráčov, ale dvojicu belgických brankárov neprekonal ani raz. "Hrám najlepšie, ako viem. Ak Španielsko vyhrá majstrovstvá sveta, nikoho nebude zaujímať, že nedávam góly," skonštatoval Yamal.
Štvrťfinále MS vo futbale 2026: Španielsko - Belgicko
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Nemyslí na to, že nedáva góly
Zatiaľ čo Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland a Harry Kane nastrieľali na MS 2026 spolu už 29 gólov, 18-ročný Yamal sa musí uspokohiť s jedným presným zásahom pri rutinnom víťazstve 4:0 nad Saudskou Arábiou.
"Samozrejme, chcem skórovať, ale nechodím na ihrisko s tým, že na to myslím. Robím to s myšlienkou, že pomôžem tímu. Viem, že môžem byť prospešný, aj keď neskórujem. Svojím pohybom priťahujem hráčov súpera. Robím všetko, čo môžem, aby som tímu pomohol,“ vysvetlil krídelník FC Barcelona.
Jeden gól vtedy aj teraz
Pred dvoma rokmi mal Yamal iba 16 rokov počas víťazného ťaženia Španielov na majstrovstvách Európy. Tiež vtedy strelil iba jeden gól, ale veľmi dôležitý a navyše krásny. Bolo to v semifinále proti Francúzsku, pomohol tímu k výhre 2:1 a postupu do finále.
"Existuje predstava, že by som mal skórovať častejšie ako na majstrovstvách Európy, ale vtedy sme získali titul., pričom som strelil iba jeden gól. A aj tu na MS mám zatiaľ jeden gól, takže som v pokoji,“ reagoval s úsmevom.
Tretie finále alebo tretie víťazstvo?
Španielsko však dúfa, že Yamal, ktorý deň pred semifinále proti Francúzsku (13. júla) oslávi 19. narodeniny, dokáže streliť ďalšie góly, ak chce jeho tím zdolať najväčšieho favorita na zisk titulu majstra sveta.
Štvrťfinále MS vo futbale 2026: Francúzsko - Maroko
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"Existujú len dve možnosti – buď sa oni dostanú do troch po sebe idúcich finále na majstrovstvách svet, alebo ich zdoláme trikrát za sebou. Uvidíme, čo sa stane. Osobne sa toho zápasu nebojím, teším sa naň," uzavrel Yamal.
Zdroj: SITA.sk - Prečo Yamal nedáva góly a prečo proti Francúzom by mal dať? Španielsky tínedžer vysvetľuje – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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