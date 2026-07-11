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 24hod.sk    Šport

11. júla 2026

Prešov posilnila bosnianska spojka s takmer 200 gólmi. Prišli aj poľský pivot a Slovák Féder


Tagy: Hádzana nová sezóna noví hráči Príprava slovenský majster Začiatok

Hádzanársky multišampión Tatran Prešov začal prípravu na novú sezónu v okyptenom počte. Iba jedenásť hráčov prišlo na prvý tréning hádzanárov Tatrana Prešov pred novou sezónou 2026/2027. Bolo ...



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trening 676x429 11.7.2026 (SITA.sk) - Hádzanársky multišampión Tatran Prešov začal prípravu na novú sezónu v okyptenom počte.


Iba jedenásť hráčov prišlo na prvý tréning hádzanárov Tatrana Prešov pred novou sezónou 2026/2027. Bolo to päť týždňov po zisku dvadsiateho majstrovského titulun a oslavách sezónneho double v metropole Šariša.

"Necelý mesiac a pol zbehol rýchlo, ale je potrebné začať s prípravou. Zišli sme síce v menšom počte, ale postupne by sa mali pridať ďalší chalani a verím, že čo najskôr budeme v plnom stave,“ uviedol pred prvým tréningom Jakub Kravčák.

Začiatok prípravy


"Pre mňa je letná príprava asi najhoršie obdobíe sezóny, ale patrí to k tomu. Treba to prežiť a čo najlepšie sa pripraviť na novú sezónu,“ priznala spojka prešovského klubu a zároveň slovenský reprezentant podľa webu tatranpresov.sk.

Na úvodnom zraze ešte chýbalo niekoľko zahraničných hráčov, ktorí sa k tímu pripoja v najbližších dňoch. Reprezentačné povinnosti si počas prvého tréningu plnil s juniorskou reprezentáciou Slovenska asistent trénera Marek Gernát.



K dispozícii z rovnakého dôvodu neboli ani ďalší mládežnícki reprezentanti Jakub Valent, Michal Kríž, Martin Kohút, Michal Lazor a Matúš Majirský. Aj s týmito mladými hádzanármi má káder Tatrana dokopy 20 hráčov.

Budú na nich stavať


"Tréner by nemal byť nikdy spokojný s tým, koľko hráčov má k dispozícii, lebo stále ich môže byť viac, alebo môžu byť lepší. Ale treba rešpektovať to, čo máme. Tak sme sa dohodli s pánom Chmeliarom, že budeme stavať na týchto hráčov. Či to bude stačiť vzhľadom na vyťaženosť hráčov a prípadné zranenia, sa ukáže v priebehu sezóny,“ uviedol tréner Radoslav Antl.

Na prešovskej palubovke sa premiérovo v kádri Tatrana objavila trojica nováčikov – stredná spojka Njegoš Djukič z Bosny a Hercegoviny, poľský pivot Damian Domagala aj slovenská reprezentačná spojka Jakub Féder.

Zaujímavá postava je najmä Djukič, ktorý v uplynulej sezóne v drese srbského tímu RK Vranje 1957 nastrieľal 193 gólov v 24 zápasoch a stal sa najlepším strelcom súťaže ARKUS.



"Bola to sezóna, v ktorej všetko fungovalo tak, ako malo. Mal som dobrú formu a takisto aj náš tím. Verím, že v tom budem pokračovať a v Prešove splatím dôveru, ktorú do mňa na Slovensku vložili," uviedol Djukič podľa webu ebrcko.sk.

Hernández aj Karlov sú preč


Tréner Antl sa musel vyrovnať s odchodmi viacerých skúsených hráčov na čele s Igorom Karlovom, Pavlom Hernández, Erikom Fenárom a Borivoje Djukičom. Noví hráči však vzbudzujú jeho optimizmus.

"Pevne veríme, že sme vymenili kvantitu za kvalitu. Som presvedčený, že nám táto trojica zapasuje a ak nám to nefungovalo alebo by nás málo, budeme variabilní. Zvykneme dokupovať hráčov aj v priebehu roka. Táto otázka je otvorená,“ skonštatoval Antl.

KÁDER TATRANA PREŠOV V PRÍPRAVE NA SEZÓNU 2026/2027
brankári: Matúš Mitošinka, Ivan Ereš (Chor.)
pivoti: Filip Jurkovič, Damian Domagala (Poľ.)
krídla: Josef Hozman (ČR), Damián Mitaľ, Marco Antl
spojky: Lukáš Urban, Daniel Polanský, Jakub Kravčák, Dávid Turek, Tim Jenko Bogdanič (Slov.), Andrej Dobrkovič (Čierna Hora), Jakub Valent, Jakub Féder, Njegoš Djukič (BaH)
Realizačný tím: Radoslav Antl (tréner), Marek Gernát (asistent trénera), Maroš Kolpak (tréner brankárov), Pavol Kožlej (vedúci mužstva)


Zdroj: SITA.sk - Prešov posilnila bosnianska spojka s takmer 200 gólmi. Prišli aj poľský pivot a Slovák Féder © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hádzana nová sezóna noví hráči Príprava slovenský majster Začiatok
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