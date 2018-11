Pred 100 rokmi sa narodil autor symfonických a komorných diel T. Frešo

Tibor Frešo, archívna snímka. Foto: Anton Šmotlák Foto: Anton Šmotlák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišský Štiavnik/Bratislava 20. novembra (TASR) - Dirigent a hudobný skladateľ Tibor Frešo bol autorom symfonických a komorných diel, ale aj opier a hudby k baletu. Od narodenia hudobného tvorcu uplynie v utorok 20. novembra 100 rokov.Tibor Frešo sa narodil 20. novembra 1918 v Spišskom Štiavniku. V roku 1938 absolvoval skladbu a dirigovanie na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, o rok neskôr i odbor klavírnej hry. Na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia študoval kompozíciu a dirigovanie na Akadémii Santa Cecilia v talianskom Ríme.Po návrate do vlasti začínal ako operetný dirigent v Slovenskom národnom divadle (SND). Jeho operným debutom bol v roku 1945 Verdiho Rigoletto. Umelecky sa etabloval ako interpret sugestívnej citovej spontánnosti, charakterizovaný tiež dramatickým, expresívnym rukopisom.Ako skladateľ sa Tibor Frešo prezentoval v komornom i symfonickom žánri, no profilová bola jeho hudobno-javisková tvorba. Skomponoval hudbu k baletnej rozprávke Narodil sa chrobáčik. Detskému publiku je určená aj opera Martin a slnko.Tibor Frešo skladal hudbu k činoherným inscenáciám uvedeným v SND a patrí zároveň k slovenským priekopníkom filmovej hudby.Skladateľ a dirigent Tibor Frešo zomrel v Piešťanoch 7. júla 1987 vo veku 68 rokov.Prezident SR Ivan Gašparovič udelil v roku 2009 Tiborovi Frešovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy in memoriam, ktoré prevzala jeho dcéra Gea Frešová.zaspomínala si Frešová, ktorá študovala klavír a otec jej každý rok na výročný koncert konzervatória zložil nejakú skladbu, s ktorou na ňom vystúpila.dodala v rozhovore pre TASR.Balet SND uviedol v roku 2013 na Medzinárodný deň detí obnovenú premiéru pôvodnej baletnej rozprávky od skladateľa Tibora Freša Narodil sa chrobáčik. Hudba s hlbokým etickým odkazom dáva detskému divákovi možnosť snívať na pozadí striedania ročných období a večného kolobehu prírody, ktorú si treba vážiť a ochraňovať. Svieža choreografia Igora Holováča, texty Nikitu Slováka a výprava z dielne renomovaných výtvarníkov Milana Ferenčíka a Josefa Jelínka boli zárukou divadelného zážitku.Synom skladateľa bol hudobník Fedor Frešo, ktorý patril k najvýraznejším osobnostiam slovenskej rockovej scény. Stál pri zrode legendárnej slovenskej skupiny Collegium Musicum a spolu s Mariánom Vargom patril k jej stálym členom.