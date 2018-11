The Chemical Brothers vydávajú nový album, zverejnili aj dátumy turné

The Chemical Brothers *

* založili dídžeji a producenti Tom Rowlands a Ed Simons. V júni 1995 vydali debutový album Exit Planet Dust, po ktorom nasledovali štúdiovky Dig Your Own Hole (1997), Surrender (1999), Come With Us (2002), Push The Button (2005), We Are The Night (2007), Further (2010) a Born In The Echoes (2015).



Na konte majú tiež soundtrack snímky Hanna (2011) a viacero kompilácií a EP nahrávok. Medzi ich najznámejšie skladby patria Setting Sun (feat. Noel Gallagher), Block Rockin' Beats, Hey Boy Hey Girl, Let Forever Be (feat. Noel Gallagher), It Began In Afrika, Star Guitar či Galvanize (feat. Q-Tip). Podarilo sa im získať napríklad štyri ceny Grammy.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) - Anglické elektronické duo The Chemical Brothers vydá budúci rok album No Geography. Novinka sa dostane na trh na jar, no presný dátum zatiaľ nie je známy.Formácia nezverejnila ani tracklist štúdiovky. Album bude obsahovať singel Free Yourself, ktorý ponúkli tento rok v septembri. Bol to zároveň prvý singel skupiny po troch rokoch. Dvojica tiež zverejnila dátumy budúcoročného turné po USA, Mexiku a Veľkej Británii. O bližšie informácie o albume sa plánujú podeliť čoskoro.