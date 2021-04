Pred 125 rokmi sa konal prvý olympijský maratón, víťaz sa počas neho zastavil v hostinci na koňak

Nevšedný príbeh atléta

Trofej je vystavená na Akropole

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - V čase, keď do začiatku tohtoročných olympijských hier v Tokiu ostáva približne 100 dní, si športový svet pripomína 125. výročie prvého maratónu "pod piatimi kruhmi". Presne 10. apríla 1896 vyhral grécky bežec Spyridon Louis premiérový maratón na prvých novodobých OH v Aténach.Až do tohto momentu boli OH 1896 pre Grékov sklamaním. Všetko si však vynahradili v posledný deň atletických súťaží. Louisovo víťazstvo desaťročia sprevádza aj nevšedný príbeh o tom, ako sa počas pretekov zastavil v hostinci. Tam mu budúci svokor nalial pohár koňaku, nastávajúca prichystala rýchle občerstvenie v podobe pomaranča a vytrvalec takto posilnený pokračoval ďalej.Keď Louis dobehol do cieľa, nadšenie nemalo konca kraja. Tisícky ľudí skandovali "Grécko, Grécko" a vtedajší grécky kráľ dokonca vybral osobne zagratulovať šampiónovi. Národné šťastie bolo o to väčšie, že i druhé a tretie miesto obsadili Gréci. Neskôr sa však zistilo, že "bronzový" Spyridon Belokas časť maratónskej trate absolvoval na voze. Tretie miesto tak nakoniec pripadlo Maďarovi Gyulovi Kellnerovi.Víťazná trofej Spyridona Louisa je dnes vystavená v samostatnej časti múzea na aténskej Akropole. Návštevníci si však nemusia kupovať žiadny lístok. Pohár si môže bezplatne pozrieť každý záujemca.Louisov život po úspechu na OH sa však zmenil. Po víťaznom maratóne ukončil atletickú kariéru, aby sa stal farmárom a policajtom. Národný hrdina však od mnohých krajanov ešte dlho dostával plno darov - od šperkov až po doživotnú permanentku u holiča.