Federer sa nechystá do dôchodku, medzi profíkmi bude pôsobiť aj v budúcom roku

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Švajčiar Roger Federer sa napriek pokročilému tenisovému veku stále nechystá na odchod do športového dôchodku. Rodák z Bazileja, ktorý 8. augusta oslávi 40. narodeniny, bude dokonca súčasťou tenisového profiokruhu aj v budúcom roku. Ako uviedol web tennisworldusa.org potvrdil účasť na turnaji ATP v nemeckom Halle v oboch nasledujúcich edíciách.Turnaj na tráve v Halle patrí medzi Federerove obľúbené. Toto podujatie ovládol dovedna 10-krát a od roku 2003 na ňom prehral iba štyri zápasy.Federer sa v marci po viac ako ročnej pauze a dvoch operáciách kolena vrátil do súťažného kolotoča na podujatí v katarskej Dauhe, kde sa prebojoval do štvrťfinále. Následne sa rozhodol trošku potrénovať a vynechať turnaje v Dubaji a Miami. Na kurtoch sa opäť objaví začiatkom mája na antukovom turnaji v španielskom Madride."Fedex" chce v tomto kalendárnom roku deviatykrát vyhrať slávny Wimbledon a v Tokiu siahnuť na premiérové olympijské zlato vo dvojhre. Jeho účasť na Roland Garros v Paríži je zatiaľ otázna. Začiatok druhého grandslamového turnaja sezóny v piatok posunuli o týždeň neskôr z 23. na 30. mája, pričom mužské finále pod Eiffelovkou sa uskutoční 13. júna - iba deň pred začiatkom spomenutého turnaja v Halle.