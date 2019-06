Pred 15 rokmi opustil filmový svet slovenský herec Peter Debnár

Peter Debnár vľavo. Foto: Prtscr/Youtube Foto: Prtscr/Youtube

Bratislava 8. júna (TASR) – Zjavom neprehliadnuteľného muža s obrovským srdcom Petra Debnára si diváci pamätajú napríklad ako nie príliš bystrého Emilka z filmu Majster kat, či ako maliara z rozmarnej snímky Sladké hry minulého leta. V sobotu 8. júna uplynie 15 rokov, čo skvelý herec a vyštudovaný režisér Peter Debnár opustil filmový a divadelný svet.Peter Debnár sa narodil 8. októbra 1941 v Bratislave. Réžiu na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) absolvoval v roku 1966. Krátko pôsobil ako režisér v Divadle Petra Jilemnického v Žiline. Divadelnej réžii sa však venoval len krátky čas a od roku 1968 bol hercom.Stál pri zrode legendárneho bratislavského Divadla na Korze, v ktorom pôsobili vtedy začínajúci herci Marián Labuda, Stanislav Dančiak, Zita Furková čí Milan Kňažko. Pod hlavičkou divadla fungovala aj herecká dvojica Milan Lasica a Július Satinský, Pantomíma Milana Sládka i skupina Prúdy. Na jeho doskách sa Peter Debnár zaskvel v legendárnom Čakaní na Godota či v Gogoľovej hre Ženba. Divadlo komunistický režim zlikvidoval v roku 1971.uviedol v roku 2012 spisovateľ Kornel Földvári, ktorý zastával funkciu riaditeľa divadla. Peter Debnár vždy označoval svoje pôsobenie v Divadle na Korze za svoje najkrajšie životné obdobie.Od roku od 1971 do roku 1990 bol Peter Debnár členom Novej scény v Bratislave, v rokoch 1984 - 1986 bol jej umeleckým šéfom. V divadle Astorka Korzo '90 pôsobil v rokoch 1990 až 1996.Na filmovom plátne Peter Debnár debutoval v roku 1961 menšou úlohou v snímke Jána Lacka s názvom Vždy možno začať. Prvýkrát sa v nej stretol aj s Milanom Lasicom a Júliusom Satinským.Režisér Paľo Bielik obsadil Debnára v roku 1966 do úlohy katovho syna vo filme Majster kat. Pozoruhodná snímka zobrazuje slovenské reálie v časoch tureckej nadvlády. Jej ťažisko spočíva predovšetkým vo vynikajúcich hereckých výkonoch hercov Vlada Müllera, Štefana Kvietika a krehkej Emílie Vášáryovej. Trojicu skvelých umelcov výstižne doplnila postava Emilka, ktorú bravúrne zvládol práve Peter Debnár. V roku 1968 ho Juraj Jakubisko obsadil do svojho poviedkového filmu Zbehovia a pútnici.Peter Debnár zažiaril aj vo filme Juraja Herza Sladké hry minulého leta (1970), kde si zohraná pätica mladíkov (Milan Lasica, Július Satinský, Peter Debnár, František Velecký a Mikuláš Ladižinský) užívala bohémsky život v spoločnosti záhadnej Mušky (Jana Plichtová). Príbeh, z ktorého srší poetika bezstarostných dní, získal cenu za najlepší farebný film na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carle. Pod jeho atmosféru sa výrazne podpísal fakt, že vznikal v čase doznievajúceho politického uvoľnenia.Ešte na začiatku normalizácie nakrútil režisér Elo Havetta film Ľalie poľné (1972) podľa novely Vincenta Šikulu. Pre Debnára to bola opäť herecká výzva. Nadľahčená filmová mozaika rozpráva o vojnových vyslúžilcoch, ktorí sa po návrate z bojiska snažia dať svojmu životu zmysel, nájsť opäť šťastie a lásku. Havettov film putoval takmer okamžite do trezoru.Vďaka svojmu impozantnému zjavu inklinoval Peter Debnár aj ku komédiám, čo potvrdil v divácky úspešnom filme Pacho, hybský zbojník, ktorý v roku 1975 nakrútil režisér Martin Ťapák.V 70. a 80. rokoch 20. storočia sa Peter Debnár venoval najmä televíznej tvorbe, často hrával vo filmoch a seriáloch pre deti. Jedným z nich bol seriál Leto s Katkou, ktorý nakrútil Radim Cvrček v roku 1975. Ten istý režisér obsadil Debnára aj do svojho najznámejšieho seriálu Spadla z oblakov (1978).V roku 1984 si Debnár zahral v inscenácii humoristickej novely svetoznámeho anglického spisovateľa Oscara Wilda. Snímku Zločin Arthura Savilla (1984) režíroval Ivan Balaďa. Účinkoval tiež v televíznych filmoch Výlet do Paríža (1985) v réžii Ľuba Kocku a Sila lásky (1990) v réžii Kataríny Krivánkovej.V súbore Novej scény sa Debnárov robustný zjav uplatňoval v komediálnych i dramaticky vyhrotených postavách ako bol Krištof Stonoha (Skrotenie čertice), Ferapont (Tri sestry) či Strážnik (Jožko Púčik a jeho kariéra).Pre zdravotné problémy sa utiahol do ústrania, v roku 1995 prekonal mozgovú porážku. Aj po nej sa však vrátil k pedagogickej i hereckej práci. Poslednýkrát mohli diváci umelca vidieť vo filme Petra Krištúfka Dlhá krátka noc (2003).Peter Debnár náhle zomrel 8. júna 2004 v Bratislave vo veku 62 rokov.