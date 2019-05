Pred 160 rokmi sa narodil tvorca Sherlocka Holmesa, Arthur C. Doyle

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edinburgh/Bratislava 22. mája (TASR) - Od narodenia tvorcu jedného z najgeniálnejších literárnych detektívov Sherlocka Holmesa, spisovateľa, lekára, športovca a politika Arthura Conana Doyla, uplynie v stredu 22. mája 160 rokov.Miestami až neuveriteľné detektívno-analytické schopnosti predviedol Sherlock Holmes v 56 poviedkach a štyroch románoch Arthura Conana Doyla. Prvýkrát sa detektív, ktorý býval na londýnskej adrese Baker Street 221B, objavil v románe Štúdia v šarlátovej (1887). Okrem geniálneho detektíva predstavil spisovateľ aj rozprávača Holmesových dobrodružstiev a zároveň jeho spolupracovníka, tak trochu ťažkopádneho doktora Watsona.Arthur Conan Doyle sa narodil 22. mája 1859 v škótskom Edinburghu. Po skončení jezuitskej školy v Lancashire začal študovať medicínu na univerzite v Edinburghu, ktorú úspešne absolvoval v roku 1882. Lekársku prax začal v malej ordinácii v anglickom mestečku Southsea. Pacientov a finančných prostriedkov mal málo, a tak začal písať. Postava detektíva Sherlocka Holmesa mala reálnu predlohu. Bol ňou Doylov učiteľ z univerzity, chirurg Joseph Bell, ktorý spisovateľa fascinoval dokonalými diagnostickými schopnosťami.Detektív Sherlock Holmes bol všestranný génius. Mal bohaté poznatky z vedy, hrával na husliach a za každých okolností bol gentleman, aj keď s rezervovaným postojom k ženám. Nadpriemernú inteligenciu vyvažoval neresťami, mal napríklad slabosť pre opiáty.Poviedky či romány na pokračovanie o nevšednom detektívovi uverejňoval Arthur Conan Doyle v časopise The Strand Magazine. Popularita Holmesa rástla až do takej miery, že začala unavovať aj samotného autora. Ten napokon v roku 1893 nechal detektíva zahynúť v súboji s jeho úhlavným nepriateľom profesorom Moriartym. Na tlak čitateľov sa však detektív vrátil v roku 1901, kedy začal na pokračovanie vychádzať ďalší svetoznámy román Pes baskervillský.Z literárnej tvorby Arthura Conana Doyla, ktorý sa venoval aj písaniu historických románov či poézii, konkuroval príbehom o Holmesovi v úspešnosti iba román Stratený svet z roku 1912. Hlavnou postavou románu, ktorý opisuje výpravu na územie, kde prežívajú vyhynuté prehistorické živočíšne druhy, je tiež nevšedný génius profesor George Edward Challenger.Arthur Conan Doyle sa aktívne angažoval vo verejnom živote v Spojenom kráľovstve. Dvakrát, v rokoch 1900 a 1906, kandidoval, ale neúspešne, do britského parlamentu. Po službe v búrskej vojne v Afrike mu britská kráľovná udelila titul sir.Veľa cestoval a okrem Európy dobre poznal Afriku a výrazne sa zasadil o zlepšenie situácie vo vtedajšom belgickom Kongu, v kolónii, kde ešte začiatkom 20. storočia bolo stále prítomné otrokárstvo.Autor dodnes obľúbených detektívok, ktoré boli aj viackrát úspešné sfilmované, bol vášnivým športovcom. Venoval sa futbalu, kriketu či golfu, ale najväčšou vášňou bolo lyžovanie. Obľuboval vtedy ešte nie veľmi navštevované svahy vo Švajčiarsku.Na rozdiel od svojho analytického a racionálneho detektíva Sherlocka Holmesa, ktorý veril výlučne empirickým faktom, Arthur Conan Doyle nepohŕdal ani špiritistickými praktikami. V komunikácii so záhrobím hľadal totiž útechu zo straty prvej manželky či syna.Sir Arthur Conan Doyle zomrel 7. júla 1930 na infarkt vo veku 71 rokov.