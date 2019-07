Pred 180 rokmi sa narodil biznismen John Davison Rockefeller

Na snímke z marca 1971 sa David Rockefeller rozpráva s izraelskou premiérkou Goldou Meirovou . Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Richford/Bratislava 8. júla (TASR) – Americký biznismen a filantrop John Davison Rockefeller bol zakladateľom jednej z najbohatších rodinných dynastií na svete. Prvý americký miliardár vybudoval ropnú spoločnosť Standard Oil Company a úspešne podnikal aj v bankovom sektore. Od narodenia biznismena uplynie v pondelok 8. júla 180 rokov.V bankovníctve bola vplyvná rodina Rockefellerovcov finančne spätá napríklad s bankou Chase Manhattan Bank, dnes známou JP Morgan Chase.John Davison Rockefeller sa narodil sa 8. júla 1839 v Richforde v americkom štáte New York ako druhé zo šiestich detí. Jeho otec bol podomový obchodník, ktorý syna zaúčal do tajov obchodovania. Ako neskôr mimoriadne úspešný obchodník John Davison Rockefeller vravievalMatka svojim deťom vštepovala prísnu kalvínsku morálku.Štúdium na vysokej škole bolo z finančných dôvodov pre chlapca nedostupné. John Davison Rockefeller napokon absolvoval len trojmesačný účtovnícky kurz na obchodnej akadémii.Traduje sa, že keď mal trinásť rokov, svojich ušetrených päťdesiat dolárov požičal na sedem a pol percentný úrok jednému farmárovi. Späť tak dostal 53 a pol dolára. Pochopil, že nechce pracovať pre peniaze, ale že sa chce naučiť, ako peniaze donútiť pracovať pre neho. Ako dvadsaťročný založil firmu, ktorá obchodovala s obilím, mäsom a potravinami. O štyri roky neskôr kúpil so svojím priateľom malú rafinériu. Tá však neprosperovala, preto priateľ z firmy odstúpil. Rockefeller odkúpil jeho podiel a v obchodovaní pokračoval.Vo veku 24 rokov založil s ďalšími partnermi malú rafinériu v Clevelande a v januári 1870 spoločnosť Standard Oil. Postupne sa mu podarilo skúpiť konkurenčné rafinérie a ovládnuť väčšinu ropovodov a spracovateľských podnikov. Zo Standard Oil sa tak stala dominantná ropná spoločnosť v USA, ktorá ovládala až 90 percent maloobchodného trhu s ropou. Expandovala vďaka moderným technológiám.Okrem petroleja objavil Rockefeller takmer 300 produktov, ktoré sa z ropy dali vyrábať a predávať. Ako obchodník bol šikovný a tvrdý vyjednávač. Konkurentom vždy dal možnosť pripojiť sa k nemu a získať zato akcie Standardu, ktoré sa veľmi rýchlo zhodnocovali. Kritici mu v tom čase vyčítali, že Standard Oil sa dokázala presadiť len vďaka potlačovaniu konkurencie, uzatváraniu nekalých obchodov, priemyselnej špionáži a úplatkom politikom.Hoci Rockefeller všetky obvinenia odmietal, Najvyšší súd USA odsúdil v roku 1911 praktiky monopolného správania sa koncernu Standard Oil a rozhodol o jeho rozdelení na vyše 30 menších spoločností, najväčšou z nich sa stala Jersey Standard (od roku 1970 Exxon).Rockefeller potom z vedenia firmy odstúpil a ďalšie roky sa až do svojej smrti venoval charitatívnym aktivitám. Zo svojho majetku počas života venoval až 540 miliónov dolárov na charitu. Prvý americký miliardár sa zaslúžil o založenie univerzity v Chicagu, či amerického národného parku Acadia a obnovu koloniálneho mestečka Williamsburg. Jeho General Education Board bojoval proti negramotnosti černochov a Rockefellerova nadácia financovala vývoj účinných liekov proti rakovine, žltej zimnici a zápalu mozgových blán. Dodnes je najväčšou charitatívnou organizáciou na svete.John Davison Rockefeller zomrel 23. mája 1937 na Floride v USA. Dožil sa takmer 98 rokov.Zbierku umeleckých diel z pozostalosti rodiny amerického miliardára vydražili v roku 2018 v New Yorku za 646 miliónov dolárov. Medzi ponúkanými dielami boli obrazy od Paula Gauguina, Georgesa Seurata, Pabla Picassa, Clauda Moneta či Georgie O'Keeffeovej. Perličkou večera bola v aukčnom dome Christie's dražba Picassovho obrazuz roku 1905, ktorý sa predal za 115 miliónov dolárov.