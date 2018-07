Pred 180 rokmi sa narodil Ferdinand von Zeppelin

Ferdinand von Zeppelin, archívna snímka. Foto: neatorama.com Foto: neatorama.com

Kostnica/Bratislava 8. júla (TASR) – Pred 180 rokmi sa narodil nemecký konštruktér a vynálezca vzducholodí s pevnou konštrukciou Ferdinand von Zeppelin.Ferdinand von Zeppelin sa narodil 8. júla 1838 v Kostnici v Nemecku, vyrastal pri rakúskom Bodamskom jazere a na neďalekých rodinných majetkoch vo švajčiarskom Girsbergu. Polytechnické vzdelanie získal v armáde.Konštrukcii vzducholodí sa začal venovať po odchode z armády. V roku 1895 predložil patentovému úradu návrh naa získal patent. Onedlho vznikla vzducholoď ponášajúca sa na veľkú cigaru. Vzdušné plavidlo s označením LZ 1 malo dĺžku 128 metrov a poháňali ho dva motory so štyrmi vrtuľami. Prvý pokusný let sa konal 2. júla 1900 nad Bodamským jazerom. Vzducholoď sa z hladiny jazera vzniesla do výšky takmer 400 metrov a vo vzduchu zostala rovných 17 minút. Nemecká vláda, ktorá v roku 1894 nepodporila Zeppelinov projekt na stavbu vzdušného plavidla, sa po prvom lete LZ 1 ponúkla, že projekt bude spolufinancovať.Počas ďalších rokov Zeppelin svoje vzducholode zdokonaľoval, ale po nešťastí LZ 4 v roku 1908, kedy vzducholoď zničila silná búrka, sa zdalo, že jeho projekty končia. Zachránila ich ľudová zbierka, kedy sa na výstavbu novej vzducholode vyzbieralo šesť miliónov mariek.Pred prvou svetovou vojnou patrili Zeppelinove podniky Luftschiffbau Zeppelin GmbH vo Friedrichshafene k najväčším závodom v Nemecku. Vyrobilo sa tu 100 vzducholodí. Väčšina z nich bola zneužitá v prvej svetovej vojne, keď podnikali nočné nálety na britské mestá.Ferdinand von Zeppelin zomrel 8. marca 1917 v Berlíne vo veku 78 rokov.Múzeum grófa Zeppelina sa nachádza pri rakúskom Bodamskom jazere v mestečku Friedrichshafen. Prívrženci techniky si prídu na svoje, pretože si môžu prezrieť konštrukčné plány vzducholodí a netechnických návštevníkov zaujme maketa kajút v reálnej veľkosti, kde si môžu sadnúť do dobového kresielka plávajúceho oblohou.