Pred 220 rokmi sa narodil Ján Still, ktorý ako prvý zdolal Gerlach

Dodnes patrí k historicky najznámejším horským vodcom na Slovensku. Ján Still ako prvý zdolal Gerlachovský štít, najvyššiu horu na Slovensku. Prvovýstup sa mu podaril v roku 1834. V nedeľu 26. januára uplynie 220 rokov od narodenia významného horolezca, novolesnianskeho učiteľa a horského vodcu.





Jána Still sa narodil 26. januára 1805 v Starej Lesnej v rodine spišského Nemca. Chodil do ľudovej školy a ďalšie vzdelanie získal ako samouk. V roku 1826 sa oženil s Máriou Gellhofovou, rodáčkou z Veľkej Lesnej. Z ich manželstva sa narodili štyri deti. Na svoje prvé učiteľské miesto nastúpil v roku 1828 v Kežmarku. Okrem slovenčiny a maďarčiny ovládal výborne nemčinu, preto od roku 1832 učil na katolíckej nemeckej škole v Novej Lesnej, ktorá bola v 19. storočí osídlená prevažne spišskými Nemcami. V Novej Lesnej prežil 58 rokov svojho života.Učiteľské miesta však v tom čase boli veľmi slabo platené, preto Still, aby uživil rodinu, musel hľadať ďalšie možnosti príjmu. Choval včely, bol členom populárnej skupiny Lock, ktorá hrávala na svadbách, báloch a pohreboch v širokom okolí. Jedným z významných zdrojov príjmu bolo i horské vodcovstvo.Stillovi pripisujú historici dva prvovýstupy - na Gerlachovský štít (1834) a Prostredný hrot (1875). Výstup na Gerlach údajne absolvoval spolu so svojím švagrom Gellhofom z Veľkej Lesnej, s mlynárom z Novej Lesnej Spitzkopfom a s dvomi neznámymi lovcami kamzíkov. V roku 1834 však ešte neexistoval spolok, ktorý by evidoval horské výstupy.V 80. rokoch 19. storočia sa Ján Still stal registrovaným horským vodcom. A hoci bol už vo vyššom veku, naďalej sa venoval sprievodcovstvu. Turistov vodieval najmä na Lomnický štít a na Gerlach. Okrem toho sa staral aj o nastupujúcu generáciu horských vodcov. Ako 71-ročný uskutočnil prvovýstup na Prostredný hrot spolu s lekárom Edmundom Térym z Banskej Štiavnice a Pavlom Schwarzom zo Starého Smokovca. Na Lomnický štít vystúpil Still ako horský vodca 99-krát.Pri príležitosti jeho 50-ročného pôsobenia v učiteľských službách a za vynikajúce výsledky v horskom vodcovstve vo Vysokých Tatrách mu cisár František Jozef I. udelil Strieborný kríž za celoživotné zásluhy.Ján Still zomrel 23. januára 1890 v Novej Lesnej ako 85-ročný. V roku 1995 mu bola pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci odhalená pamätná tabuľa a na jeho počesť sa v Novej Lesnej každoročne koná bežecký memoriál, ktorý nesie jeho meno.zdroj: www.vystupnagerlach.sk, www.novalesna.sk, www.vysoketatry.sk, www.horydoly.cz