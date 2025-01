ČIERNA VDOVA NA SLOVENSKU: Pozrite si, kde ju u nás našli

Arachnológom sa podarilo prvýkrát zaznamenať pavúka čierna vdova na Slovensku. Našli ho v Ružomberku. Tieto pavúky sú známe vďaka svojmu jedu, ktorý môže byť nebezpečný aj pre človeka. 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková.





"Objav čiernej vdovy na Slovensku prispieva k cenným údajom o zavlečeniach týchto pavúkov do Európy. Vzhľadom na to, že čierne vdovy obľubujú život v ľudských obydliach a ich uhryznutie je medicínsky významné, si tieto prípady zavlečenia vyžadujú dôkladné monitorovanie," povedal Pavol Purgat z Ústavu krajinnej ekológie SAV.Čierne vdovy patria medzi niekoľko málo pavúkov, ktorých jed môže ohroziť aj človeka. Často sa vyskytujú v budovách a ich okolí, vysvetlil Purgat. "Patria teda k takzvaným synantropným druhom a práve z tohto dôvodu sa niekedy dokážu šíriť s tovarom na veľké vzdialenosti, čo bol aj prípad nášho pavúka, ktorý pricestoval v krabici so strojovými súčiastkami z Kalifornie až do Ružomberka," priblížil odborník.Vedci tam zaznamenali dospelú samicu, ktorá strážila znášku vajíčok (kokón). To, či by dokázali mláďatá úspešne odrásť aj v slovenských podmienkach, je podľa Purgatu otázne. "Je pravda, že vzhľadom na synantropný výskyt môžu byť jedince chránené pred nepriazňou počasia a teoreticky sa môžu rozmnožovať a vytvoriť menšie lokálne populácie, avšak takýto prípad zatiaľ z Európy známy nie je," poznamenal.Tvrdí, že jedinec, ktorý bol zaznamenaný na Slovensku, patrí k pomerne veľkému druhu čiernej vdovy s názvom Latrodectus hesperus. Prirodzene sa vyskytuje najmä v západnej časti USA a v Mexiku. Do Európy ho už podľa Purgata občas zavliekli s tovarom.Čierne vdovy nie sú podľa odborníka príliš defenzívne a k uhryznutiu dochádza zväčša len pri náhodnom kontakte, napríklad pri pritlačení pavúka bosou nohou alebo pri poškodení jeho siete. Uhryznutia preto nie sú v jeho prirodzenom areáli príliš časté. "Uhryznutie čiernou vdovou, hoci je veľmi bolestivé, zvyčajne nie je život ohrozujúce a aj vďaka dobrej zdravotnej starostlivosti úmrtia po uhryznutí v posledných desaťročiach prakticky neexistujú," povedal Purgat.Tento druh čiernej vdovy podľa vedca žije prirodzene v teplejších podmienkach, než sú na severnom Slovensku. Verejnosť sa teda zatiaľ nemusí obávať toho, že by čierne vdovy na Slovensku zdomácneli. "Vzhľadom na to, že počet náhodných zavlečení do Európy rastie, nakoniec sa nepôvodné čierne vdovy môžu niekde udomácniť. Predpokladám však, že pokiaľ takáto populácia niekde vznikne, pôjde skôr o subtropické oblasti v okolí Stredozemného mora," tvrdí Purgat. Doplnil, že svoju úlohu môže zohrať aj klimatická zmena. Pozvoľné zvyšovanie teplôt môže na mnohých miestach uľahčiť adaptáciu zavlečeným jedincom.Okrem zavlečených druhov čiernych vdov sa v Európe nachádzajú aj pôvodné druhy. Ich výskyt je obmedzený na najteplejšie oblasti, ako sú Cyprus, Španielsko či oblasti Stredozemného mora. Tieto druhy obývajú skôr stepi a ďalšie prírodné stanovištia. Budovy príliš nevyhľadávajú, ľudia sa preto s nimi stretávajú menej, podotkol Purgat.