Pred 25 rokmi mala premiéru prvá epizóda amerického sitkomu Priatelia

Členovia hereckého obsadenia americkej situačnej komédie "Priatelia" pózujú 25. marca 1998 pre fotografov v stúdiu Channel 4. Na snímke /zľava doprava/ - Matt Le Blanc, Courtney Coxo, Matthew Perry, Jennifer Aniston a David Schwimmer. Neprítomná je len Lisa Kudrowová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 22. septembra (TASR) - Prvá epizóda jedného z najúspešnejších amerických sitkomov pod názvom Friends (Priatelia) bola odvysielaná pred 25 rokmi - 22. septembra 1994 - a videlo ju 21,5 milióna divákov. Seriál zobrazuje život šiestich mladých ľudí žijúcich v Greenwich Village v New Yorku, ktorí sa navzájom poznajú a riešia spoločné problémy. Situačná komédia vysielaná v sieti National Broadcasting Company (NBC) v rokoch 1994 až 2004 získala šesť cien Emmy.Seriál sa pôvodne nemal volať Priatelia. Pracovnými titulmi boli Insomnia Café, Friends Like Us a Six of One. Sitkom od filmových tvorcov Davida Cranea Marty Kauffmanovej v spolupráci so spoločnosťou Warner Bros. si neuveriteľne rýchlo získal svojich priaznivcov.Šestica priateľov z New Yorku Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monika (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc), a Pheobe Lisa Kudrow) a ich príbehy plné lásky, dôvery, sklamania a predovšetkým humoru sa na niekoľko sezón stali fenoménom hlavne mladých divákov. Vtipné dvadsaťminútové príbehy si získavali stále väčšiu popularitu na celom svete.Nápad skrsol v hlavách Kauffmanovej a Cranea, ktorí v mladosti žili v podobnej komunite priateľov. "uviedla Marta Kauffmanová.Kauffmanovej sa najviac priblížila poriadkumilovná postava Moniky. "" uviedol Crane.Finále predchádzalo až 1000 konkurzov na hlavné postavy. Herec David Schwimmer nemusel ísť na konkurz.vysvetlila Kauffmanová a dodala: "Seriál sa nakrúcal v štúdiách Warner Bros. v meste Burbank v Kalifornii. Herečka Jenifer Aniston ako Rachel si zahrala vo všetkých 236 epizódach seriálu od premiéry 22. septembra 1994 do finále seriálu 6. mája 2004. Prvýkrát sa objavila v 1. epizóde 1. série ako naivná nevesta, ktorá utiekla zo svojej svadby a presťahovala sa k svojej kamarátke zo strednej školy, Monike Gellerovej.Postava Moniky Gellerovej sa stala najznámejšou a najslávnejšou úlohou herečky Courteney Cox počas celých 10 sérií. Podľa Guinessovej knihy rekordov (2005) sa Courteney Cox spoločne s jej hereckými kolegyňami zo seriálu (Jennifer Aniston a Lisa Kudrow) stali najlepšie platenými televíznymi herečkami (750 000 dolárov za epizódu). Lisa Kudrow za postavu Phoebe získala niekoľko ocenení vrátane ceny Emmy. Medzi divákmi bola vďaka postave Phoebe mimoriadne obľúbená. Podobne priniesol seriál popularitu aj mužským protagonistom.Kaviareň, v ktorej sa postavy seriálu stretávali, v skutočnosti neexistuje, no niektorí sa nechali inšpirovať a po svete tak môžeme nájsť niekoľko Central Perk kaviarní.Dejová línia sitkomu bola od začiatku jasná. Tvorcovia vedeli, že Ross a Rachel nakoniec skončia spolu.uviedol jeden z tvorcov David Crane.Posledná séria sa do vysielania na domovskej stanici NBC dostala 6. mája 2004. Hodinové finále vtedy videlo len na území USA 52,46 milióna divákov. Seriál sa tak stal štvrtým najsledovanejším v histórii USA. Celkovo vzniklo 236 epizód hraného seriálu a 3 dokumentárne špeciály.Seriál si obľúbili aj slovenskí diváci pre skvelý dabing v podaní hercov Kataríny Brychtovej (Rachel), Andrey Karnasovej (Monica), Bibiany Ondrejkovej (Phoebe), Ivana Šandora (Joey), Dušana Cinkotu (Chandler) a Stana Krála (Ross).