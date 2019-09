Pred 25 rokmi zomrel úspešný a charizmatický tenista Vitas Gerulaitis

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 18. septembra (TASR) - Američan litovského pôvodu Vitas Gerulaitis, držiteľ 25 singlových titulov a víťaz Australian Open z roku 1979, pútal pozornosť nielen tenisovým umením, ale aj bohatým spoločenským životom. Od tragickej smrti legendárneho tenistu, úspešného komentátora, ale aj herca uplynie v stredu 18. septembra 25 rokov. Gerulaitis zahynul vo veku 40 rokov 18. septembra 1994 po otrave oxidom uhoľnatým, ktorý unikal zo zle nainštalovaného ohrievača v hosťovskej izbe v dome jeho priateľa na Long Islande.Vitas Gerulaitis sa narodil 26. júla 1954 v New Yorku v rodine litovských prisťahovalcov. Ako dieťa vynikal nielen tenisovým talentom, ale aj v škole. Po maturite nastúpil v roku 1971 na Kolumbijskú univerzitu, na ktorej však vydržal iba rok. Pred univerzitným vzdelaním dostal totiž prednosť tenis.Už v tom istom roku naskočil do kolotoča profesionálneho tenisu. Grandslamový debut si odkrútil na US Open, ale vypadol už v prvom kole. Prvý singlový titul získal v roku 1974 vo Viedni. O rok neskôr už triumfoval po boku Sandyho Mayera vo štvorhre na wimbledonskej tráve. Vo dvojhre sa vo Wimbledone v roku 1976 predral už do štvrťfinále."Litovský lev", tak Vitasa Gerulaitisa prezývali pre jeho dlhé kučeravé vlasy, si už v nasledujúcom ročníku vylepšil wimbledonské maximum. Zahral si už v semifinále, v ktorom však prehral so svojím veľkým rivalom a neskôr blízkym priateľom legendárnym Švédom Björnom Borgom.Všetko si charizmatický newyorský rodák vynahradil na tohoročnom grandslamovom Australian Open. V roku 1977 sa prebojoval až do finále, v ktorom zdolal v pamätnej finálovej bitke Brita Johna Lloyda a získal svoj prvý, ale aj posledný grandslamový titul.Výbornú formu potvrdil aj v roku 1978, v ktorom triumfoval vo finále v Dallase na Svetových majstrovstvách v tenise (World Championship Tennis, WTC). O rok neskôr vyhral aj svoj druhý titul na prestížnom turnaji Masters v Ríme.Neprestal však snívať aj o ďalších grandslamových tituloch. Niekoľkokrát sa ešte prebojoval do finále, ale ďalšieho najvznácnejšiho titulu sa nedočkal. Na US Open v roku 1979 prehral vo finále s Johnom McEnroeom a o rok neskôr na Roland Garros vo finále podľahol svojmu priateľovi Borgovi.V prvej polovici 80. rokov minulého storočia sa do grandslamového finále už nedostal, ale dosiahol viacero turnajových víťazstiev. Posledný singlový titul získal v roku 1984 v Trevise. V nasledujúcich dvoch rokoch jeho výkonnosť klesala a v roku 1986 sa rozhodol na turnaji v Bruseli ukončiť kariéru. Pokus o návrat uskutočnil vo štvorhre v roku 1989 na Roland Garros, ale s partnerom Jimmym Connorsom vypadli už v 1. kole.Vitas Gerulaitis vyhral počas kariéry 25 turnajov vo dvojhre a 8 vo štvorhre. V roku 1978 sa dostal na tretiu priečku svetového rebríčka. Na odmenách zarobil takmer 2,8 milióna amerických dolárov.Po ukončení kariéry populárny Newyorčan pôsobil ako úspešný komentátor tenisových duelov a na turnaji v Ríme roku 1994 sa objavil aj v pozícii trénera Peta Samprasa.Výborne hral na klavíri a gitare vďaka čomu sa mal podieľať na nahrávaní albumu Caribbean Sunset (1984) svojho priateľa hudobníka Johna Calea, ale napokon k hudobnej spolupráci nedošlo. Jeho meno sa však objavilo napríklad v piesni s názvom Outbreak of Vitas Gerulaitis post-punkovej skupiny Half Man Half Biscuit. Skladba sa ocitla na ich albume McIntyre, Treadmore and Davitt z roku 1991.Úspešný tenista sa objavil aj vo filme. Zahral si v komédii Nobody's Perfect (Nikto nie je dokonalý, 1989) a v dráme The Break (Zlom, 1995). Účinkoval aj v hudobnom dokumente Musicourt z roku 1983. Kariére jedného z najosobitejších tenistov histórie je venovaný aj dokumentárny film z roku 2011 Signature Series: Vitas Gerulaitis.