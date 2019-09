Volejbalisti SR s druhou prehrou na ME, Belgičanom podľahli na nulu

Na snímke spravo Peter Ondrovič, Juraj Zaťko (Slovensko) a Sam Deroo (Belgicko) v zápase B-skupiny na ME vo volejbale mužov Slovensko - Belgicko v Antverpách 17. septembra 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

B-skupina:



Belgicko - SLOVENSKO 3:0 (23, 20, 15)

zápas trval 77 minút, rozhodovali: Dobrev (Bul.) a Akinci (Tur.).



Belgicko: Tuerlinckx, Deroo, D'Hulst, Van de Velde, Rousseaux, Van de Voorde, libero Stuer (libero Ribbens, Coolman, Valkiers, Baetens, Van den Dries)



Slovensko: Michalovič, Ondrovič, Paták, Krajčovič, Kriško, Zaťko, libero Vitko (libero Ihnát, Gavenda, Kováč, Palgut, Mačuha)



Od úvodu sa obe mužstvá naťahovali o každú loptu, za stavu 5:4 si po podaní Ondroviča vypracovali Slováci po prvý raz v zápase dvojbodový náskok. Belgičania neskôr viedli po smeči Michaloviča do autu 11:10 a následne si výborným blokom vypracovali dvojbodový náskok. Náskok favorita rástol, ale v závere Slováci zdramatizovali priebeh. Koncovku však zvládli lepšie domáci a za 37 minút získali prvý set 25:23.



Druhý set patril od úvodu Belgičanom. Vďaka presnému servisu a dobrej hre v útoku si postupne vypracovali dostatočný náskok. Ten síce v závere Slováci skresali, ale za 29 minút podľahli 20:25.



V treťom sete sa už naplno prejavila kvalita Belgičanov, ktorí boli lepší vo všetkých činnostiach a za 21 minút ho získali v pomere 25:17.



ďalší výsledok B-skupiny:



Rakúsko - Španielsko 2:3 (-23, 26, -23, 23, -11)

zápas trval 134 minút, rozhodovali: Mezöffy (Maď.) a Guillet (Fr.), 200 divákov.



Tabuľka B-skupiny:



1. Belgicko 4 4 0 12:2 11 *

2. Srbsko 3 3 0 9:1 9 *

3. SLOVENSKO 4 2 2 6:9 5

4. Nemecko 3 1 2 5:6 4

-----------------------------

5. Španielsko 4 1 3 6:11 3

6. Rakúsko 4 0 4 3:12 1



* - istý postup do osemfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Antverpy 18. septembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v utorok na 31. ME v Antverpách s Belgickom 0:3. Zverencom Andreja Kravárika patrí po štyroch odohraných dueloch v tabuľke B-skupiny tretia priečka s piatimi bodmi.Do osemfinále postúpia zo šesťčlennej skupiny štyri mužstvá, istý postup už majú vedúci Belgičania a druhí Srbi. Slováci si môžu zabezpečiť postup v poslednom zápase v skupine v stredu, o 17.30 h sa však v Lotto Aréne stretnú so strieborným tímom z uplynulých ME Nemeckom.Nahrávač Juraj Zaťko si v zápase s Belgickom pripísal 242. štart v národnom tíme, čím prekonal bývalého kapitána reprezentácie Emanuela Kohúta. Zaťko si na prebiehajúcom kontinentálnom šampionáte pripísal už druhý rekord, predtým sa stal prvým Slovákom v histórii so šiestimi účasťami na ME.