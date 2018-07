Pred 60 rokmi v Moskve odhalili pamätník básnikovi V. Majakovskému

Vladimir Vladimirovič Majakovskij, archívna snímka. Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Moskva 28. júla (TASR) - Na Majakovského námestí (v súčasnosti Triumfálne námestie) v Moskve pred 60 rokmi, 28. júla 1958, odhalili pamätník ruskému básnikovi, dramatikovi a prozaikovi Vladimírovi Vladimírovičovi Majakovskému (1893-1930).Sochár Alexandr Kibaľnikov pracoval na šesť metrov vysokom diele z bronzu, postavenom na granitovom podstavci, šesť rokov. V umeleckom stvárnení Majakovskij drží v ruke zápisník a vyzerá tak, že už-už začne nahlas recitovať vlastné básne.Na vytvorenie pamätníka Majakovskému bol vyhlásený konkurz, na ktorom sa zúčastnili desiatky najlepších sochárov svojej doby. Konkurz pozostával zo štyroch etáp a trval štyri roky. Na posudzovaní projektov sa zúčastnili aj Majakovského blízki známi. Súťaž napokon vyhral Kibaľnikov a architekt Dmitrij Čečulin. Sochár Kibaľnikov získal za túto sochu v roku 1958 na Medzinárodnej výstave v Bruseli bronzovú medailu o rok na to Prémiu Vladimira Iľjiča Lenina.Na slávnostnom odhalení 28. júla 1958 sa zúčastnili doboví stranícki predstavitelia, spisovatelia a kultúrni činitelia. Po oficiálnej časti zotrvali spisovatelia, dejatelia umeleckej sféry a milovníci Majakovského poézie na námestí. Tak vznikla tradícia čítačiek a recitácie Majakovského diel, pamätník sa stal miestom stretnutí mladých básnikov, vrátane zakázaných, a ich poslucháčov. Na stretnutia prichádzalo do 15.000 ľudí.Na námestí pri Majakovského pamätníku sa nadväzovali známosti, vznikali krúžky, a to nielen literárne, ale aj politické. Mnohí z tých, čo sa zúčastňovali na stretnutiach, sa následne stali známymi sovietskymi a ruskými disidentmi.V prvej polovici 60. rokov 20. storočia vedenie mesta už neumožňovalo organizovanie poetických večerov. Troch aktivistov Majakovského čítačiek - Vladimíra Osipova, Eduarda Kuznecova a Iľju Bokštejna - členovia Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) zatkli a umelci boli odsúdení zaO 50 rokov neskôr sa tradícia stretnutí na námestí obnovila a prednes Majakovského poézie sa stal súčasťou kultúrneho života súčasnej Moskvy.