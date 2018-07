Podujatia Svetového dňa hepatitídy sa uskutočnia v metropole Mongolska

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva/New York/Brusel 28. júla (TASR) - Vírusové hepatitídy typu B a C predstavujú závažné zdravotné problémy a postihujú 325 miliónov ľudí na svete. Patria medzi hlavné príčiny rakoviny pečene, na ktorú ročne zomiera 1,34 milióna ľudí, uviedli Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Organizácia Spojených národov (OSN) na svojich webových stránkach. Pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy, pripadajúceho na 28. júla, WHO ďalej informovala, že témou tohto dňa v roku 2018 je nevyhnutnosť urýchlene zisťovať a liečiť vírusové hepatitídy B a C s cieľom zachraňovať životy. Hlavné podujatia tohtoročného dňa pripravila WHO v spolupráci s vládou Mongolska.Vírusové hepatitídy B a C sú chronické infekcie, ktoré môžu zostať bez symptómov pomerne dlhé obdobie, čo znamená neraz roky či desaťročia. Najmenej 60 percent prípadov rakoviny pečene je dôsledkom neskorej depistáže a liečby týchto chorôb. Nedostatočné pokrytie zisťovania a liečby predstavujú hlavnú dieru, ktorú je nevyhnutné zaplniť, aby sa do roku 2030 podarilo na celom svete dosiahnuť cieľ - zbaviť sa hepatitíd. Preto WHO v tomto roku zvolila témuPri tej príležitosti WHO zdôraznila, že rýchle zisťovanie a liečba hepatitíd B a CSvetový deň hepatitídy sa každý rok 28. júla na zvolenú tému pripomína preto, aby sa zvýšilo povedomie obyvateľstva o týchto závažných ochoreniach a podnietili sa kroky smerujúce k skutočnej zmene v oblasti prevencie a liečby hepatitíd.Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až zániku buniek pečene. Vírusové hepatitídy (vírusom spôsobené infekčné zápaly pečene) sú rozšírené ochorenia. Rozdeľujú sa do viacerých typov, označujú sa veľkými písmenami abecedy - A, B, C, D, E. Hoci na svete zomiera na hepatitídu vyše milión ľudí ročne, zdravotnícke zariadenia majú k dispozícii účinnú liečbu, rovnako aj účinné očkovanie na zabránenie vzniku hepatitídy B.Svetový deň hepatitídy sa prvýkrát v termíne 28. júla pripomínal v roku 2011. Do roku 2010 pripadal na 19. mája a v tomto termíne sa organizoval od roku 2008. Na zmene termínu sa dohodli delegáti WHO na zhromaždení v máji 2010.Slovensko ako jedna z prvých krajín na svete v roku 1994 uznalo existenciu samostatného medicínskeho odboru - hepatológie - a následne sa mu podarilo vybudovať funkčnú sieť liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s chronickými chorobami pečene.