Pred 70 rokmi sa narodil spevák Karel Zich

Na archívnej snímke Karel Zich. Foto: TASR/ČTK Foto: TASR/ČTK

Bratislava 10. júna (TASR) – Fanúšikovia československej populárnej hudby si v pondelok pripomenú nedožitých 70 rokov speváka, skladateľa a hudobníka Karla Zicha. Pražský rodák (*10. 6. 1949) si vyslúžil pomenovanie český Elvis Presley.Vyrástol na Vinohradoch, pochádzal z muzikantskej rodiny, dedo Otakar bol skladateľom, druhý dedo huslistom a profesorom na konzervatóriu a strýko hudobným teoretikom. Už počas štúdia na strednej škole bol v rokoch 1964 a 1965 členom skupiny Framus, v ktorej spieval s Michalom Prokopom. Na jej báze vznikla neskôr skupina Framus Five, už bez Karla Zicha. Po maturite študoval tri roky kompozíciu na štátnom konzervatóriu a súbežne vyštudoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity odbor estetika - sociológia. Počas štúdia, v rokoch 1968 až 1973 bol členom skupiny Spirituál Kvintet.V roku 1974 sa rozhodol pre sólovú dráhu, získal niekoľko ocenení na domácich aj medzinárodných festivaloch. V roku 1975 vydal svoj prvý sólový album s názvom Dům číslo 5. Potom si založil vlastnú sprievodnú skupinu Flop, s ktorou účinkovala aj Lenka Filipová. V roku 1981 vyšla úspešná LP Mosty a v roku 1983 rovnako úspešná LP Paráda. V roku 1984 vyšla LP Let's sings some - Elvis Presley songs a rok nato LP Není všechno paráda. Od roku 1992 vystupoval opäť so Spirituál kvintetom.Jeho diskografia obsahuje dvadsiatku albumov a kompilácií. Predaj platní s jeho piesňami prekročil náklad milión nosičov. Firma Supraphon vydala 29. mája 2009 kompilačný dvojalbum Karel Zich: Všechno nejlepší. Je na ňom celkom 45 piesní z jeho bohatej kariéry, medzi nimi piesne Paráda, Měla na očích brýle, Léto jak má být, Alenka v říši divů, Není všechno paráda, Na prvním programu či Máš chuť majoránky.Karel Zich zomrel vo veku 55 rokov 13. júla 2004 na dovolenke na Korzike, neďaleko mestečka Porto-Vecchio, keď pri potápaní v mori dostal infarkt. K nedožitým 65 rokom a zároveň ako pripomenutie 10 rokov od úmrtia vydal v apríli 2014 Supraphon v edícii Zlatá kolekce trojkompiláciu Paráda, na ktorej je 66 nahrávok z jeho bohatého repertoáru.V apríli 2019 vyšla k nedožitým sedemdesiatinám kompilácia Není všechno hitparáda, ktorá ponúka 38 piesní, najväčšie Zichove hity v kombinácii s nahrávkami z posledného obdobia pred náhlym úmrtím.