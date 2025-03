Pred 80 rokmi zomrel Michal Strenk, vztyčoval zástavu na Iwo Džime

Preslávil sa v bitke o ostrov

Jeho život pripomína expozícia

1.3.2025 (SITA.sk) - Pred osemdesiatimi rokmi zomrel Michal Strenk (1919-1945). Rodáka z obce Jarabina preslávil záber reportéra Joea Rosenthala z bojov o ostrov Iwo Džima v Japonsku, zachytil na ňom druhé vztyčovanie americkej vlajky na vrchu Suribači. Pripomína to na sociálnej sieti Ľubovnianske múzeum Michal Strenk sa narodil 10. novembra 1919 v obci Jarabina. „Ešte ako malý chlapec sa spolu so svojimi rodičmi odsťahoval do Spojených štátov amerických, konkrétne do Pensylvánie. Krátko potom, čo Michal skončil strednú školu, vypukla vo svete druhá svetová vojna. Michal sa dobrovoľne prihlásil do americkej námornej pechoty. V armáde sa viackrát ukázal ako dobrý vojak a získal mnoho vyznamenaní,“ pripomína múzeum.Najviac sa preslávil v spomínanej bitke o ostrov v Japonsku. „Práve tu sa zapísal do histórie vďaka reportérovi agentúry Associated Press menom Joe Rosenthal. Bol to autor dnes už legendárnej fotografie, na ktorej zachytil amerických vojakov v momente, keď dvíhali americkú vlajku. Jedným z nich bol práve Michal Strenk,“ uviedlo múzeum.Dobytia celého ostrova a konca vojny sa však nedožil, zomrel krátko po vytvorení fotografie. Podľahol zraneniam 1. marca 1945 po tom, ako ho zasiahol šrapnel z americkej lode.Jeho život pripomína v Starej Ľubovni aj Vojenská expozícia Michala Strenka. Ako na svojej internetovej stránke informuje, približuje hlavne obdobie druhej svetovej vojny.„Okrem predstavenia osoby Michala Strenka ponúka expozícia možnosť prejsť sa po realisticky vybudovanom zákope v dĺžke vyše 100 metrov a v jeho okolí možnosť vidieť niekoľko podzemných bunkrov a delostreleckých batérií,“ uvádza vojenská expozícia.Návštevníci si tiež môžu pozrieť pozemnú a leteckú techniku, veľkú zbierku palných zbraní prevažne z obdobia II. svetovej vojny, ale aj zbrane povojnovej produkcie. Počas zimných mesiacov je však expozícia zatvorená.