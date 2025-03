Zelenskyj pricestoval do Londýna na rokovanie s britským premiérom Starmerom

1.3.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu pricestoval do Londýna na stretnutie s britským premiérom Keirom Starmerom a európskymi spojencami. Uviedol to jeho hovorca Serhij Nykyforov.„Sme v Londýne," povedal hovorca agentúre AFP a dodal, že Zelenskyj sa stretne so Starmerom a potom v nedeľu s kráľom Karolom III. a so skupinou európskych spojencov.Zelenskyj sa v sobotu vyjadril, že je stále „pripravený" podpísať dohodu o spoločnom využívaní ukrajinských nerastných surovín so Spojenými štátmi, ktorá stroskotala po piatkovej hádke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. „Sme pripravení podpísať dohodu o nerastoch a bude to prvý krok k bezpečnostným zárukám," uviedol Zelenskyj v príspevku na mikroblogovacej sieti X.