Pred 90 rokmi sa narodil dirigent Zdeněk Macháček

Na archívnej snímke skladateľ Zdeněk Macháček. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brno/Bratislava 15. augusta (TASR) - Hoci bol rodák z Brna, zapísal sa nezmazateľne do dejín slovenského spevoherného divadla. Zdeněk Macháček pripravil mnohé inscenácie s kolegami Bedřichom Kramosilom a Borisom Slovákom. O tejto trojici sa právom hovorí ako o zakladateľoch slovenského operetného divadla. V stredu 15. augusta uplynie 90 rokov od narodenia známeho umelca.Zdeněk Macháček sa narodil 15. augusta 1928 v Brne v rodine poštového zriadenca. Už keď mal 8 rokov, začal chodiť do speváckeho zboru a učiť sa hrať na husle, čo ovplyvnilo jeho život a profesijné smerovanie. Bolo prirodzené, že začal študovať na brnianskom konzervatóriu hru na husle a dirigovanie.V rokoch 1949 - 1953 bol Zdeněk Macháček členom Štátnej filharmónie v Brne, kde sa stal vedúcim skupiny II. huslí. Už počas štúdia pôsobil v rôznych hudobných súboroch ako huslista, ale aj ako dirigent. Spomenúť možno aj jeho spoluprácu so súborom RADOST pri JAMU v Brne, ktorého členmi boli v tom čase aj českí herci Vlasta Fialová, Josef Somr, či dlhoročný osobný priateľ Zdenka Macháčka, herec Vladimír Menšík.V rokoch 1957 až 1999 sa Macháček ako šéfdirigent podieľal na budovaní spevoherného súboru, najmä orchestra Divadla Nová scéna (NS). V rokoch 1981- 1983 bol umeleckým vedúcim spevohry NS. Tvorivé výsledky a interpretácia operetných diel a muzikálov zaradili divadlo Nová Scéna na popredné miesto nielen v bývalom Československu. Dôkazom je množstvo úspešných zahraničných vystúpení (Nemecko, Holandsko, Dánsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Luxemburg, Taliansko).Vyše štyridsať rokov spolupracoval Zdeněk Macháček so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu (SOSR). S týmto telesom odohral množstvo koncertov a nahral veľa hudobných nosičov prevažne operetného a muzikálového žánru – svetových i slovenských autorov (Gejza Dusík, Karol Elbert, Mikuláš Schneider-Trnavský, Tibor Andrašovan, Igor Bázlik, Marián Varga, Peter Breiner a iní).Mnohé z koncertov zaznamenala aj Slovenská televízia. Okrem SOSR pracoval Zdeněk Macháček aj s ostatnými veľkými hudobnými telesami, či už to bola Slovenská filharmónia, Filharmónia Košice, ale tiež viaceré hudobné divadlá, medzi nimi Slovenské národné divadlo, Štátna opera v Banskej Bystrici, či Štátna opera v Košiciach.Hudobný skladateľ a dirigent spolupracoval aj s hudobnými divadlami v Berlíne, Moskve, Prahe, Brne, Budapešti, Varšave. Venoval sa piesňam pre deti a detskému hudobnému divadlu. Autorsky spolupracoval s Orchestrom ľudových nástrojov, pre ktorý napísal, upravil a inštrumentoval ľudové piesne z moravsko-slovenského pomedzia.Na bratislavskej VŠMU pôsobil dvanásť rokov ako pedagóg - vyučoval dirigovanie operety a muzikálu. Pôsobil aj na Konzervatóriu v Bratislave. Dlhé roky bol predsedom poroty Medzinárodnej speváckej súťaže operety a muzikálu, ktorá sa koná v Komárne, v rodisku svetového hudobného skladateľa Franza Lehára.Zdeněk Macháček zomrel 6. januára 2017 vo veku 88 rokov.