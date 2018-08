Herec, glosátor a obľúbený moderátor Jan Kraus má narodeniny

Známy český moderátor Jan Kraus. Foto: TASR - Adriána Antošková Foto: TASR - Adriána Antošková

Praha/Bratislava 15. augusta (TASR) – Český herec, publicista a dramatik Jan Kraus je zároveň súčasnou moderátorskou špičkou v talkshow. Známy sa stal aj ako sarkastický glosátor spoločenského diania. Slovenskí diváci si herca spájajú aj s postavou nespratníka Rouska vo filme režiséra Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. V stredu 15. augusta má svojrázny umelec 65 rokov.Jan Kraus sa narodil 15. augusta 1953 v Prahe. Je synom publicistu a osvienčimského väzňa Ota Krausa. V detstve sa mu páčili kone, chodil pravidelne na brigády a staral sa o ne. Neskôr sa zapísal na gymnázium, po vylúčení ho doštudoval večerne. Okrem toho je absolventom kurzu účtovníctva a daňového poradenstva. V 90. rokoch minulého storočia si vyskúšal aj rolu podnikateľa.Hoci herectvo nikdy neštudoval, vďaka talentu získaval filmové role s ľahkosťou. Už ako dieťa hral vo filmoch Ukradená vzducholoď (1966) a Happy end (1967), takisto sa objavil aj vo filme Juraja Hertza Spalovač mrtvol (1968) po boku skvelého Rudolfa Hrušínskeho či v detskom filme Lišáci, Myšáci a Šibeničák (1970).Režisér Václav Vorlíček natočil v roku 1971 snímku s názvom Dívka na koštěti, ktorá bola príjemným úletom do sveta fantázie. Rola darebáka v triu nespratníkov sa ušla aj Janovi Krausovi.zaspomínal si herec.Ďalšími úspešnými filmami, v ktorých Kraus účinkoval, sú Což takle dát si špenát (1977), televízny rozprávkový seriál Arabela (1979), Krakonoš a lyžníci (1980), alebo Černí baroni (1992). Zahral si tiež v mnohých televíznych filmoch či seriáloch, v 90. rokoch 20. storočia, napríklad v humoristickom cykle Tuzemský konzumní (1993) alebo Dvaadvacítka (1998).Ako herec nikdy nebol prototypom kladného hrdinu. Raz sa mu pošťastila rola pohraničníka, ktorý spoločne s ďalšími vojakmi chráni štátnu hranicu pred imperializmom. V postave dobrého vojaka, ostatných prehovára, aby radšej nikam neemigrovali. A keď mal monológ smerom k mužstvu, tak sa jeho kolegovia herci zvíjali od smiechu.V roku 2000 sa objavil aj v poeticko-mýtickej filmovej snímke Martina Šulíka Krajinka. Vytvoril jednu z hlavných úloh vo filme Musím tě svést (2002), kde si zahral po boku svojej partnerky Ivany Chýlkovej.Ako moderátor v populárnej televíznej talkshow Uvolněte se, prosím..., už roky spovedá svojich hostí sediacich na červenej pohovke. Bol porotcom talentovej súťaže Česko-Slovensko má talent. Moderoval aj reláciu Show Jana Krause na jednej z českých komerčných televízii.Na pozvanie spravodajskej televízie TA3 prišiel v roku 2011 na Slovensko svetoznámy moderátor Larry King. Pri nakrúcaní v Bratislave sa legenda americkej žurnalistiky stretla aj s Janom Krausom. "Považoval som za privilégium, že sa s ním môžem stretnúť. Nikdy by som neveril, že mu budem môcť podať ruku, veľmi si toho vážim. Robí niečo iné ako ja, ale je to človek, ktorý vytvoril žáner. Bola to pre mňa česť," uviedol po stretnutí Kraus.Na Slovensko prišiel herec v októbri 2015 uviesť filmovú novinku Wilsonov, ktorá vznikla v réžii Tomáša Mašína. Zloducha Witticha podal Kraus s patričnou chuťou a hravosťouO rok neskôr v roku 2016 zavítal na Slovensko opäť. Moderoval 24. ročník filmového festivalu Art Film Fest v Košiciach.Populárny herec je aj autorom kníh Uvolněte se, prosím (2005), Pravdu, prosím! (2006), Bez obáv, prosím! (2007) a Můj soukromý buzynes (2018).Obľúbený moderátor Jan Kraus je otcom štyroch detí.