Pred 90 rokmi sa začala výstavba mosta Golden Gate v San Franciscu

Symbolom sily a pokroku Spojených štátov amerických sa v tridsiatych rokoch minulého storočia stal visutý most Golden Gate Bridge (most Zlatej brány) spájajúci mesto San Francisco s mestom Sausalito v oblasti Marin County. Napriek tomu, že túto ikonickú stavbu vedúcu cez úžinu Golden Gate už veľkosťou prekonali iné mosty, pre svoju monumentálnosť sa zaradila k najfotografovanejším mostom na svete. Vďaka pôsobivej architektúre každoročne priláka viac ako 10 miliónov návštevníkov.





Vo štvrtok 5. januára uplynulo 90 rokov od začiatku výstavby mosta Golden Gate v San Franciscu.Obyvatelia San Francisca desaťročia nabádali k vytvoreniu spojenia ich rozrastajúcej sa metropoly so susednými mestami cez úžinu Golden Gate. S postupne rozvíjajúcou sa automobilovou dopravou bolo potrebné konať, no keď v roku 1921 americký stavebný inžinier Joseph Baermann Strauss predložil svoj návrh monumentálnej stavby, dočkal sa len opatrných reakcií.Pochybnosti vyvolával projekt svojou odvážnosťou, pretože dĺžka rozpätia mosta bola viac ako dvojnásobná oproti všetkým dovtedy existujúcim mostom. Išlo teda o technický unikát. Plán sa tiež stretol s ostrým odporom mnohých podnikateľských a občianskych lídrov, ktorí tvrdili, že most bude brániť lodnej doprave, naruší prírodné krásy Sanfranciského zálivu a neustojí ani zemetrasenie, aké San Francisco ochromilo v roku 1906.Napriek dlhotrvajúcim sporom sa napokon 5. januára 1933 začalo s výstavbou Golden Gate Bridge. Išlo o mimoriadne náročný projekt, pretože stavitelia museli napríklad zápasiť s búrlivými prílivmi a odlivmi či s častými búrkami a hmlou.Práve pre nepriazeň počasia došlo 14. augusta 1933 ku kolízii nákladnej lode, ktorá narazila do mostného piliera a vážne ho poškodila. Odborníci sa museli popasovať aj s problémom odstrelu horniny pod hlbokou vodou, aby mohli osadiť základy odolné voči zemetraseniu. Robotníci sa počas vyše štyroch rokov výstavby Golden Gate Bridge dostali do veľmi nebezpečných situácii.Čiernymi písmenami sa však do histórie výstavby mosta zapísal 17. február 1937, keď kvôli zlyhaniu ochrannej siete, ktorá sa pod ťarchou lešenia prepadla, zomrelo 10 mužov. Ďalší ľudský život vyhasol, keď jeden z pracovníkov nešťastne spadol. Celkovo si teda nešťastia v priebehu stavebných prác vyžiadali 11 mŕtvych.Most oficiálne otvorili pre chodcov 27. mája 1937. Nasledujúci deň americký prezident Franklin Delano Roosevelt prostredníctvom telegrafu z Bieleho domu oznámil, že Golden Gate Bridge je otvorený pre autá a rovnako aj pre zvyšok sveta.Po dokončení bol Golden Gate Bridge, ktorý charakterizuje štýl Art Deco, najvyšším a najdlhším visutým mostom na svete. Celková dĺžka mostu je 2737 metrov, teda takmer tri kilometre. Prvenstvo si udržal až do roku 1964, keď v New Yorku sprístupnili Verrazano–Narrows Bridge, ktorý vedie ponad prieliv The Narrows a spája newyorské mestské časti Staten Island a Brooklyn.Oranžovú farbu s červenkastým odtieňom, ktorou je ikonická stavba natretá vybrali jednak preto, aby zapadla do okolitej prírodnej scenérie a tiež kvôli tomu, aby bola pre lode dobre viditeľná v hmle.Legendárny oceľový Golden Gate Bridge je veľmi obľúbený medzi turistami a cyklistami a je tiež lákadlom pre bežcov. Ročne sa po ňom prepraví približne 40 miliónov vozidiel.