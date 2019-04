Pred 95 rokmi sa narodil skvelý český herec Ilja Prachař

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Praha/Bratislava 30. apríla (TASR) - Meno českého herca Ilju Prachařa sa slovenskému divákovi spája predovšetkým s večerníčkovým seriálom Krkonošské pohádky, v ktorom stvárnil negatívnu rolu nenásytného a sebeckého pána Trautenberka. Na konte však má viac než 160 filmových úloh, k čomu ešte treba prirátať televízne seriály či divadelné predstavenia. V utorok 30. apríla uplynie 95 rokov od narodenia jedného z najvýraznejších hercov českej filmovej aj divadelnej scény.Ilja Prachař sa narodil 30. apríla 1924 v Malenoviciach neďaleko Zlína do rodiny úradníka zdravotnej poisťovne. Vyštudoval reálne gymnázium a už v tom čase hrával spolu s miestnymi ochotníkmi. Počas 2. svetovej vojny bol nasadených v Baťových závodoch a po jej skončení sa stal v rámci svojej vojenskej služby členom Armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého. Práve táto skúsenosť z rokov 1945 – 1947 ho ovplyvnila natoľko, že namiesto pôvodne zamýšľaného štúdia medicíny sa Prachař nakoniec rozhodol pre herectvo.Začínal v divadle v Zlíne (1947 – 1952), pôsobil v Ostrave (1952 – 1954), v Divadle S. K. Neumanna (1954 – 1959) a nakoniec strávil najviac rokov na doskách Divadla na Vinohradech, kde hral od roku 1959 až do roku 1991, keď odišiel do dôchodku. Práve toto svoje pôsobisko si Ilja Prachař najviac cenil.Na javisku bol vďaka svojmu temperamentu najčastejšie predstaviteľom vitálnych komických a tragikomických postáv. Možno spomenúť Orgona v Moliérovom Tartuffovi, Falstaffa vo Veselých paničkách Windsorských od Wiliama Shakespeara, Ivana Romanoviča Čebutykina v Čechovových Troch sestrách, zahral si dokonca aj Švejka v Dobrom vojakovi Švejkovi Jaroslava Haška. Vrcholný výkon podal v inscenácii Král Krysa naštudovanej na motívy rovnomenného románu Jamesa Clavella.Prvý raz sa Ilja Prachař pred kamerou objavil vo filme Jaroslava Balíka s názvom Bomba (1957), k významným snímkam z počiatkov jeho hereckej kariéry patrí aj Král Šumavy (Karel Kachyňa, 1959). Do významnej roly mäsiara Šidláka ho obsadil Zdeněk Brynych vo vojnovej dráme A piaty jazdec je strach (1964). V mrazivom filme Juraja Herza Spalovač mrtvol (1968) si zahral Nemca Waltera Reinkeho, v tom istom roku účinkoval aj v ďalšom legendárnom filme Všichni dobří rodáci, ktorý nakrútil Vojtěch Jasný.Komediálny talent začal Ilja Prachař rozvíjať vo veselohrách ako boli Král Králů (Martin Frič, 1963), Bílá paní (Zdeněk Podskalský, 1965), Svadba jako řemen (Jiří Krejčík, 1967) či obľúbený film Světáci, ktorý dokončil Podskalský v roku 1969. V roku 1971 si zahral žiarlivého manžela v bláznivej komédii Slaměný klobouk (Oldřich Lipský), a tiež hlavnú rolu muža, ktorému sa nedarí splodiť potomka v televíznej komédii Iva Nováka Kam slunce nechodí...Čoraz viac sa venoval televíznej tvorbe, a tiež seriálom, z ktorých najznámejším sú Krokonošské pohádky. Vypasená postava egoistického a cholerického pána Trautenberka zabávala i strašila české a slovenské deti od roku 1974, kedy vznikli prvé diely tohto rozprávkového cyklu. Samotný Ilja Prachař však v jednom z posledných rozhovorov povedal:Prachařovej filmografie možno spomenúť ešte postavu neschopného generála v dráme Signum Laudis, ktorú nakrútil Martin Hollý v roku 1980 a tiež jeho posledný film Pevnost (Drahomíra Vihanová, 1994).Hereckú dráhu Ilju Prachařa dopĺňali aj jeho autorské aktivity, napísal divadelné hry Intermezzo, Domov je v nás, Zlatá srdce, Svět, kde se žebrá, a Hádajú sa o rozumné. Písal tiež scenáre, novinové články a venoval sa pravidelne dabingu, za čo bol odmenený cenou Františka Filipovského v roku 1997.V 90. rokoch 20. storočia zo zdravotných dôvodov utlmil svoju umeleckú činnosť. Roky dôchodku trávil väčšinou na chalupe. Bol znamenitým kuchárom a tiež fanúšikom futbalového klubu Slavie Praha. Ilja Prachař zomrel 10. augusta 2005 vo Vinohradskej nemocnici v Prahe.V hereckom remesle po ňom pokračujú aj syn David Prachař a vnuk Jakub Prachař. Menej známa je skutočnosť, že sa herectvu venovala aj jeho manželka Jana Prachařová, a tiež Kamil Prachař, dnes už 88-ročný brat Ilju Prachařa. Napokon do rozvetvenej hereckej rodiny patria aj Dana Batulková, ktorá bola prvou manželkou Davida Prachařa, a tiež jeho súčasná žena Linda Rybová.