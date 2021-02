Pred cestou do Indie potrebujete negatívny výsledok PCR testu, platí to pre cestujúcich z EÚ

Vlastné karanténne opatrenia

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vstup do Indie je pre cestujúcich z Európskej únie (ktorí sa počas posledných 14 dní nezdržiavali v inej krajine) podmienený preukázaním sa výsledkom negatívneho PCR testu.Test nesmie byť starší ako 72 hodín a musí byť nahratý online na stránku medzinárodného letiska Indira Gandhi. Na jeho základe bude cestujúcemu udelené povolenie vstupu do krajiny. Po príchode na letisko v Indii je nutné absolvovať ďalší PCR test na vlastné náklady, pričom je možné sa naň vopred objednať.Po získaní negatívneho výsledku nie je nutný nástup do ďalšej karantény – platí iba pre Naí Dillí. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Osoby cestujúce do Indie sú zároveň povinné vyplniť online formulár self-declaration minimálne 72 hodín pred plánovaným príletom na webovej stránke medzinárodného letiska Indira Gandhi.„Jednotlivé spolkové štáty Indie prijímajú vlastné karanténne opatrenia, ako pre medzinárodných, tak aj domácich pasažierov. Podmienky pre získanie výnimky z karantény alebo jej dĺžka sa menia podľa vyvíjajúcej sa pandemickej situácie,“ dopĺňa MZVEZ SR.Od februára 2021 sa povinná karanténa uplatňuje napríklad po prílete do spolkového štátu Maharasthra (mesto a letisko Bombaj) a Kerala.MZVEZ SR zároveň upozorňuje, že v prípade pozitívneho testu po prílete budú symptomatickí cestovatelia okamžite izolovaní do karanténneho zariadenia.Asymptomatickí pacienti, respektíve pacienti s veľmi miernymi príznakmi ochorenia budú izolovaní v domácej karanténe alebo v príslušnom COVID centre – verejnom či súkromnom. Pacienti s výraznejšími príznakmi a v ťažších stavoch budú prijatí do príslušných liečebných zariadení.„Upozorňujeme, že v súčasnej pandemickej situácii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej neodporúča občanom SR cestovať do Indie,“ pripomína rezort diplomacie.