Teherán vypne kamery Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, stále však má záujem o dohodu

Séria rokovaní o budúcnosti

Dohoda zápasí o prežitie

Iránsky jadrový program

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Iránska vláda vypne kamery Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) , ktoré sú inštalované na miestach súvisiacich s jadrovým programom krajiny. Oznámil to v nedeľu minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf Zdôraznil pritom, že nejde o ultimátum, ale o vnútropolitickú otázku a Teherán má stále záujem o dohodu. Vypnutie kamier k 23. februára prikazuje zákon, ktorý schválil v decembri iránsky parlament. Nasadenie kamier predpokladá dohoda Iránu so svetovými mocnosťami z roku 2015.„Máme demokraciu. Očakáva sa od nás, že budeme uplatňovať zákony našej krajiny, či sa nám to páči, alebo nie,“ uviedol minister.Riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v nedeľu absolvoval sériu rokovaní o budúcnosti jadrovej dohody Iránu so svetovými mocnosťami. Stretol sa aj so šéfom iránskej organizácie pre atómovú energiu Alím Akbarom Salehim.Teherán už skôr pohrozil obmedzením medzinárodných kontrol vo svojich nukleárnych zariadeniach, pokiaľ európski signatári dohody nezmiernia sankcie zamerané na iránsky ropný priemysel a banky.Tento postup predpokladá zákon, ktorý schválil iránsky parlament v decembri. V prípade nesplnenia ultimáta Irán zastaví aj zastaviť implementáciu osobitného protokolu k dohode, ktorý počíta s dôslednejšími medzinárodnými inšpekciami.Dohoda medzi Iránom a svetovými mocnosťami o jadrovom programe Teheránu zápasí o prežitie odvtedy, ako od nej v roku 2018 jednostranne odstúpili USA. Iránu od roku 2015 poskytuje ekonomické stimuly výmenou za obmedzenia jeho jadrového programu.Ostatní signatári dohody, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Čína a Rusko, sa snažia vykompenzovať vplyv opätovne uvalených amerických sankcií voči Teheránu.Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň uviedlo, že USA prijmú pozvanie od Európskej únie (EÚ) na rozhovory s Iránom. Administratíva prezidenta Joea Bidena tým vyslala dosiaľ najpresvedčivejší signál záujmu o návrat k medzinárodnému dialógu s Teheránom.Od limitov pre iránsky jadrový program zakotvených v dohode s mocnosťami začal Teherán upúšťať po tom, čo americký prezident Donald Trump stiahol podpis USA. Na základe dohody sa Irán zaviazal obohacovať urán iba do úrovne, ktorá je postačujúca pre civilné účely.