Pred komisiou Súdnej rady vypovedali aj D. Cviková a N. Halmová

Bratislava 14. novembra (TASR) - Pred osobitnou komisiou Súdnej rady, ktorá je zriadená kvôli sudcom spomínaným v komunikácii Mariana K., vypovedali vo štvrtok aj sudkyňa Okresného súdu (OS) Bratislava I Denisa Cviková a sudkyňa Najvyššieho súdu (NS) SR Nora Halmová. Pred nimi komisia vypočula sudkyňu Zuzanu Maruniakovú a predsedu OS Košice II Adriána Pažúra.Jedinou sudkyňou, ktorá komunikovala aj s novinármi, bola Nora Halmová. K veci sa chce vyjadrovať až vtedy, keď sa k jej výpovedi verejne vyjadrí predseda osobitnej komisie Súdnej rady Dušan Čimo.uviedla Halmová. Kontakt s Marianom K. vylúčila.Halmová sa podľa medializovaných informácií tiež spomína v komunikácii Mariana K. Obvinený z vraždy Jána Kuciaka sa mal vyjadriť, že zaistil rozsudok v kauze rozpustenia ĽSNS. Všetkých päť členov senátu NS SR vrátane Halmovej, ktorý zamietol rozpustenie parlamentnej strany ĽSNS na návrh generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, odmieta, že by poznali obvineného a obžalovaného Mariana K. Rovnako, že mohol zasahovať do rozhodovania senátu v prípade ĽSNS.Sudkyňa OS Bratislava I Denisa Cviková po jej výpovedi pred komisiou novinárom odkázala, že sa nebude vyjadrovať a odišla podobne ako jej kolegyňa Maruniaková. Z komunikácie Mariana K. má podľa zástupcov TV Markíza vyplývať, že sa Cviková podieľala na rozhodovaní v spore o zmenky televízie napriek tomu, že v tom prípade nebola sudkyňou. Na pojednávaniach sa podľa televízie aj osobne zúčastňovala, čo podľa predsedu komisie Čima vysvetlila kamarátskym vzťahom so Zuzanou Maruniakovou, ktorá bola v prípade sudkyňou. Maruniaková dala za pravdu Marianovi K. bez toho, aby skúmala pravosť samotných zmeniek.Z komunikácie cez aplikáciu Threema má podľa zástupcov TV Markíza vyplývať, že Marian K. korumpoval viacero bratislavských sudcov, medzi nimi aj Maruniakovú.