Včely ohrozujú najmä pesticídy, ich produkty môžu byť luxusom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (OTS) - Hmyz a ďalšie zvieratá, ktoré pomáhajú opeľovať kvety sa nazývajú opeľovače. Na svete ich existuje s najväčšou pravdepodobnosťou až 200 000 druhov. Asi desatinu z nich tvoria rôzne druhy včiel. Medonosné patria medzi najefektívnejšie a najviac závislé od človeka.Opeľovače sú zásadné pre produkciu asi 90 hlavných plodín, ktoré ľudia konzumujú – patria sem napríklad ovocie, jablká, hrušky, káva, mandle, avokádo, čučoriedky. Prvý problém s nedostatkom včiel medonosných teda je, že celkovo by bolo menej ovocia a zeleniny.hovorí včelár David Turčáni z občianskeho združenia Včelí kRaj.Na niektoré plodiny by ľudia bez opeľovačov mohli zabudnúť úplne, alebo by si ich nemohol dovoliť len tak hocikto.upozorňuje D. Turčáni. Nielen med sa tak môže stať exotickou pochúťkou. Za avokádový toast by tak mohli ľudia už o pár desaťročí platiť ako za kaviár.Ťažko dostupným tovarom by sa stali aj ďalšie potraviny, ktoré sa z ohrozených plodín vyrábajú. Typickým príkladom sú nápoje vyrábané z ovocia.potvrdzuje Matúš Benža, Senior Brand manažér značky Lišiak zo sadu.Značka vytvorila špeciálnu edíciu sajdrov s názvom Lišiak bez sadu, ktorá má ľuďom ukázať, ako bude nápoj chutiť vo svete bez včiel. Fľaše naplnila čistou vodou.Problémy včely medonosnej neohrozujú len výrobu typického včelieho produktu – medu. Menej opeľovačov v prírode znamená menej zeleniny a ovocia – a produktov, ktoré sa z nich vyrábajú, napríklad aj sajdru.Značka Lišiak zo sadu spustila v lete iniciatívu s názvom Sajder budúcnosti. Jej cieľom je upozorniť na problém a tiež pomôcť konkrétnymi krokmi. Výťažkom z predaja produktov Lišiak zo sadu podporí trojicu projektov Zóny bez pesticídov, Včelí kRaj a Mestské včely. Viac informácií na www.lisiakzosadu.sk Bez včiel by polia a sady neprestali rodiť. No ich výnosnosť by klesla. O koľko, to nie je jednoduché spočítať. Nie každá plodina je od opeľovačov závislá rovnako.vysvetlil pre portál Metafact.io Francisco Sánchez-Bayo, spoluautor najrozsiahlejšej štúdie o význame hmyzu pre náš ekosystém. V reči čísel sú včely priamo zodpovedné za poľnohospodársku produkciu v objeme asi 235 až 577 biliónov amerických dolárov. To je dosť, no vo svetovom meradle zanedbateľné číslo.Avšak „včelí pot“ živí ďalšie odvetvia – napríklad chemický, módny alebo farmaceutický priemysel. A tu už sú v hre oveľa vyššie sumy.vymenováva environmentalistka a včelárka Petra Ježeková z organizácie Živica.Niekoľko vedeckých štúdií poukázalo na súvis medzi záhadným miznutím včiel (syndróm, pri ktorom miznú celé úle má názov Collony Colapse Disorder) a novou generáciou poľnohospodárskych pesticídov, takzvanými neonikotinoidmi. Tie sa ukladajú v tkanivách postriekaných rastlín, odtiaľ sa dostávajú do hmyzieho organizmu, v ktorom pôsobia toxicky na centrálny nervový systém. Európska únia pred rokom zakázala vonkajšie používanie troch látok na báze neonikotinoidov.porovnáva Petra Ježeková zo Živice a vysvetľuje spôsob, akým také pesticídy zabíjajú.V júni tohto roka oznámili vývojári z Harvardskej univerzity, že uskutočnili prvý úspešný sólový let robotickej včely. 259 miligramov vážiace a len niekoľko centimetrov dlhé zariadenie má dva páry krídel, solárne panely, batérie a ovládaciu jednotku. Na to, aby zariadenie vzlietlo boli potrebné halogénové svetlá, ktoré emitovali trikrát viac energie než bežné slnečné lúče.konštatuje tím inžinierov.hovorí o plánoch s umelými včelami Petra Ježeková.