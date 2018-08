Pred koncertom Backstreet Boys spadli kovové nosníky, je 14 zranených

Backstreet Boys Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. augusta (TASR) - Štrnásť ľudí utrpelo v sobotu zranenia, keď na nich silný vietor zvalil kovovú konštrukciu pred vchodom do pavilónu pri kasíne v americkom štáte Oklahoma, kde čakali na vstup na koncert skupiny Backstreet Boys. Informovali o tom prevádzkovatelia kasína, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra DPA.V rade na koncert na pozemku kasína WinStar World Casino v meste Thackersville čakalo približne 150 ľudí, keď vietor s rýchlosťou 110 až 130 kilometrov za hodinu zvalil kovovú konštrukciu s veľkým pútačom, postavenú pred vchodom do pavilónu, a tá dopadla na fanúšikov americkej kapely Backstreet Boys.Kasíno uviedlo vo vyhlásení na Twitteri, že čakajúci ľudia nedbali na včasné varovania personálu, aby sa išli ukryť do bezpečia - pritom personál už začal pred blížiacou sa búrkou vyprázdňovať miesto koncertu na pozemku kasína.Štrnásť zranených previezli do nemocnice a dvoch už prepustili, dodalo kasíno vo vyhlásení.napísalo ešte kasíno.Skupina Backstreet Boys neskôr na Twitteri oznámila, že koncert bol zrušený.napísala kapela a dodala: