Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. septembra 2025

Pred mešitami v regióne Paríža našli prasacie hlavy



Pred niekoľkými mešitami v regióne francúzskeho hlavného mesta našli v utorok deväť prasacích hláv. Informoval o tom náčelník polície v Paríži. „Vynakladáme maximálne úsilie na nájdenie páchateľov ...



Zdieľať
gettyimages 1253612944 676x576 9.9.2025 (SITA.sk) - Pred niekoľkými mešitami v regióne francúzskeho hlavného mesta našli v utorok deväť prasacích hláv. Informoval o tom náčelník polície v Paríži. „Vynakladáme maximálne úsilie na nájdenie páchateľov týchto opovrhnutiahodných činov,“ napísal Laurent Nuñez na mikroblogovacej sieti X.


Podľa miestnych úradov prasacie hlavy našli na verejných komunikáciách v Paríži a v troch predmestiach. Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau tieto činy odsúdil a označil ich za „škandalózne“ a „absolútne neprijateľné“. „Chcem, aby naši moslimskí krajania mohli praktizovať svoju vieru v pokoji,“ povedal.

Rektor Veľkej mešity v Paríži Chems-Eddine Hafiz odsúdil tieto „islamafóbne činy“ ako „novú a smutnú etapu rastu nenávisti voči moslimom“ a vyzval na uvedomenie si situácie „a národnú solidaritu proti tejto nebezpečnej trajektórii“.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla v októbri 2023, viacero krajín Európskej únie hlási rast „nenávisti voči moslimom“ aj „antisemitizmu“, uviedla Agentúra Európskej únie pre základné práva.



Zdroj: SITA.sk - Pred mešitami v regióne Paríža našli prasacie hlavy © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko láme rekordy v exporte zbraní, polovicu prebytku obchodu ťahá obranný priemysel
<< predchádzajúci článok
Červený nos hľadá zdravotných klaunov a klaunky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 