Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
Denník - Správy
09. septembra 2025
Pred mešitami v regióne Paríža našli prasacie hlavy
Pred niekoľkými mešitami v regióne francúzskeho hlavného mesta našli v utorok deväť prasacích hláv. Informoval o tom náčelník polície v Paríži. „Vynakladáme maximálne úsilie na nájdenie páchateľov ...
9.9.2025 (SITA.sk) - Pred niekoľkými mešitami v regióne francúzskeho hlavného mesta našli v utorok deväť prasacích hláv. Informoval o tom náčelník polície v Paríži. „Vynakladáme maximálne úsilie na nájdenie páchateľov týchto opovrhnutiahodných činov,“ napísal Laurent Nuñez na mikroblogovacej sieti X.
Podľa miestnych úradov prasacie hlavy našli na verejných komunikáciách v Paríži a v troch predmestiach. Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau tieto činy odsúdil a označil ich za „škandalózne“ a „absolútne neprijateľné“. „Chcem, aby naši moslimskí krajania mohli praktizovať svoju vieru v pokoji,“ povedal.
Rektor Veľkej mešity v Paríži Chems-Eddine Hafiz odsúdil tieto „islamafóbne činy“ ako „novú a smutnú etapu rastu nenávisti voči moslimom“ a vyzval na uvedomenie si situácie „a národnú solidaritu proti tejto nebezpečnej trajektórii“.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla v októbri 2023, viacero krajín Európskej únie hlási rast „nenávisti voči moslimom“ aj „antisemitizmu“, uviedla Agentúra Európskej únie pre základné práva.
Zdroj: SITA.sk - Pred mešitami v regióne Paríža našli prasacie hlavy © SITA Všetky práva vyhradené.
